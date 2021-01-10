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В Киргизии большинство проголосовало за президентскую форму правления
В Киргизии большинство проголосовало за президентскую форму правления
Президентскую форму правления выбрали 81% киргизстанцев, сообщила на пресс-конференции глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова данные после обработки 75%... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:40
2021-01-10T19:49
президентские выборы в киргизии — 2021
нуржан шайлдабекова
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Президентскую форму правления выбрали 81% киргизстанцев, сообщила на пресс-конференции глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова данные после обработки 75% бюллетеней.В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента страны. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек - политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллионов киргизстанцев. Порога явки на выборах нет - они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших. В настоящий момент на выборах лидирует Садыр Жапаров.В один день с выборами главы государства в республике прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".
https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, нуржан шайлдабекова, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

В Киргизии большинство проголосовало за президентскую форму правления

17:40 10.01.2021 (обновлено: 19:49 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики
Женщина на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Президентскую форму правления выбрали 81% киргизстанцев, сообщила на пресс-конференции глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова данные после обработки 75% бюллетеней.

"Судя по предварительным данным, после обработки 75% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали 81% киргизстанцев", - заявила она.

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В один день с выборами главы государства в республике прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".
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Президентские выборы в Киргизии — 2021Нуржан ШайлдабековаСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
 
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