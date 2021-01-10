https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592482926.html

В Киргизии большинство проголосовало за президентскую форму правления

В Киргизии большинство проголосовало за президентскую форму правления

Президентскую форму правления выбрали 81% киргизстанцев, сообщила на пресс-конференции глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова данные после обработки 75%... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T17:40

2021-01-10T17:40

2021-01-10T19:49

президентские выборы в киргизии — 2021

нуржан шайлдабекова

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

киргизия

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БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Президентскую форму правления выбрали 81% киргизстанцев, сообщила на пресс-конференции глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова данные после обработки 75% бюллетеней.В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента страны. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек - политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллионов киргизстанцев. Порога явки на выборах нет - они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших. В настоящий момент на выборах лидирует Садыр Жапаров.В один день с выборами главы государства в республике прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".

https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html

https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592468697.html

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президентские выборы в киргизии — 2021, нуржан шайлдабекова, садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире