В Киргизии большинство проголосовало за президентскую форму правления
17:40 10.01.2021 (обновлено: 19:49 10.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики
БИШКЕК, 10 янв - РИА Новости. Президентскую форму правления выбрали 81% киргизстанцев, сообщила на пресс-конференции глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова данные после обработки 75% бюллетеней.
"Судя по предварительным данным, после обработки 75% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали 81% киргизстанцев", - заявила она.
В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента страны. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года. На главный пост страны претендуют 17 человек - политики, чиновники, бизнесмены и силовики. Принять участие в выборах президента по республике и за рубежом смогут более 3,5 миллионов киргизстанцев. Порога явки на выборах нет - они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших. В настоящий момент на выборах лидирует Садыр Жапаров.
В один день с выборами главы государства в республике прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".