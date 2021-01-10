https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592472871.html

Референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся

Референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся

Явка на референдуме по выбору формы правления в Киргизии превысила порог, при котором голосование признается состоявшимся, сообщила ЦИК республики. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:54

2021-01-10T15:54

2021-01-10T19:51

президентские выборы в киргизии — 2021

сооронбай жээнбеков

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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Явка на референдуме по выбору формы правления в Киргизии превысила порог, при котором голосование признается состоявшимся, сообщила ЦИК республики.По данным на 18:00 (15:00 мск) в референдуме приняли участие 1 178 656 человек или 33,08% избирателей при необходимом минимуме в 30%. Примерно такое же количество — 33,13% проголосовали и на выборах президента.Избирательные участки по всей стране закрылись в 20:00 (17:00 мск). ЦИК пока не озвучила итоговые данные по явке. В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента. Предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года.На пост претендуют 17 человек. Проголосовать на выборах президента могут более 3,5 миллиона киргизстанцев в республике и за рубежом. Порога явки на выборах нет — они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.В один день с выборами главы государства прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо было выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".Как на президентских выборах, так и на референдуме используются автоматические считывающие урны, предварительные результаты голосования станут известны вскоре после закрытия избирательных участков.

https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592468697.html

https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592438042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в киргизии — 2021, сооронбай жээнбеков, цик киргизии, киргизия, в мире