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Референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся
Референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся
Явка на референдуме по выбору формы правления в Киргизии превысила порог, при котором голосование признается состоявшимся, сообщила ЦИК республики. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:54
2021-01-10T19:51
президентские выборы в киргизии — 2021
сооронбай жээнбеков
цик киргизии
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Явка на референдуме по выбору формы правления в Киргизии превысила порог, при котором голосование признается состоявшимся, сообщила ЦИК республики.По данным на 18:00 (15:00 мск) в референдуме приняли участие 1 178 656 человек или 33,08% избирателей при необходимом минимуме в 30%. Примерно такое же количество — 33,13% проголосовали и на выборах президента.Избирательные участки по всей стране закрылись в 20:00 (17:00 мск). ЦИК пока не озвучила итоговые данные по явке. В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента. Предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года.На пост претендуют 17 человек. Проголосовать на выборах президента могут более 3,5 миллиона киргизстанцев в республике и за рубежом. Порога явки на выборах нет — они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.В один день с выборами главы государства прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо было выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".Как на президентских выборах, так и на референдуме используются автоматические считывающие урны, предварительные результаты голосования станут известны вскоре после закрытия избирательных участков.
https://ria.ru/20210110/kirgiziya-1592468697.html
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президентские выборы в киргизии — 2021, сооронбай жээнбеков, цик киргизии, киргизия, в мире

Референдум по выбору формы правления в Киргизии признали состоявшимся

15:54 10.01.2021 (обновлено: 19:51 10.01.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИзбиратели на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики
Избиратели на одном из избирательных участков в Бишкеке во время голосования на досрочных выборах президента Кыргызской Республики - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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БИШКЕК, 10 янв — РИА Новости. Явка на референдуме по выбору формы правления в Киргизии превысила порог, при котором голосование признается состоявшимся, сообщила ЦИК республики.
По данным на 18:00 (15:00 мск) в референдуме приняли участие 1 178 656 человек или 33,08% избирателей при необходимом минимуме в 30%.
Примерно такое же количество — 33,13% проголосовали и на выборах президента.
Избирательные участки по всей стране закрылись в 20:00 (17:00 мск). ЦИК пока не озвучила итоговые данные по явке.
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На пост претендуют 17 человек. Проголосовать на выборах президента могут более 3,5 миллиона киргизстанцев в республике и за рубежом. Порога явки на выборах нет — они будут признаны состоявшимися при любом числе проголосовавших.
В один день с выборами главы государства прошел референдум по определению формы правления в стране. Гражданам необходимо было выбрать из трех предложенных вариантов: "президентская форма правления", "парламентская форма правления" и "против всех".
Как на президентских выборах, так и на референдуме используются автоматические считывающие урны, предварительные результаты голосования станут известны вскоре после закрытия избирательных участков.
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