Итальянский художник увлекся кулинарией в пандемию и снял мини-сериал
13:16 10.01.2021 (обновлено: 13:48 10.01.2021)
© Фото : предоставлено Нино УккиноХудожник Нино Уккино (справа) в своей мастерской
© Фото : предоставлено Нино Уккино
РИМ, 10 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Известный итальянский художник и скульптор Нино Уккино (Nino Ucchino) недавно начал выкладывать в своем аккаунте в Facebook видео, посвященные сицилийской кухне. Маэстро, создающий композиции из нержавеющей стали в своей студии под названием Steel Art Gallery в городке Савока на Сицилии, рассказал РИА Новости о том, почему он решил снять такой мини-сериал на не совсем обычную для себя тему.
Кухня на колесах
"Вряд ли сегодня можно найти человека, жизнь которого не изменилась бы из-за коронавируса. В дни длительного весеннего локдауна и позже я многое передумал и прочувствовал вновь. С точки зрения творчества, это был весьма плодотворный период. Кстати, одним из его результатов станет крупный памятник, посвященный врачам и медицинским работникам, которые погибли на переднем крае борьбы с COVID-19. С другой стороны, у меня, как и у многих моих земляков, которые сейчас, например, не могут сходить ни в театр, ни в кино, ни на выставку, появилось свободное время, которого раньше хронически не хватало. И тогда у себя в мастерской я создал своеобразное произведение, в котором соединились мои картины, скульптуры и самый настоящий очаг, на котором можно готовить. Это сборная конструкция на колесах, которую при желании легко можно перемещать из одного места в другое", - пояснил собеседник агентства.
Впрочем, сейчас в Италии действуют весьма строгие ограничения на передвижения, и поэтому пока о поездках с этой "походной кухней художника" остается только мечтать. Тем не менее, маэстро решил не просто опробовать свое произведение в деле, но и снять об этом серию необычных видео.
По замыслу Уккино, среди друзей которого всегда было немало гурманов и даже шеф-поваров, кулинарное искусство должно рождаться непосредственно в Steel Art Gallery, среди его многочисленных холстов и скульптур. При этом 68-летний художник отнесся к своей новой роли с присущей ему самоиронией и поэтому придумал для мини-сериала забавный сюжет.
© Фото : предоставлено Нино УккиноХудожник Нино Уккино (справа) в своей мастерской
© Фото : предоставлено Нино Уккино
Художник Нино Уккино (справа) в своей мастерской
Домашний проект
Это в полном смысле домашний проект: в съемках заняты всего два человека – сам маэстро и один из его друзей, архитектор Сальваторе Кольиторе, который взял на себя также режиссерские обязанности. Но если Уккино предстает в "сериале" в роли-камео, то Кольиторе изображает обедневшего сицилийского аристократа, который вечно голоден и приходит в мастерскую художника, якобы чтобы посмотреть его работы, а на самом деле - в надежде заморить червячка.
По ходу этого сюжета, Уккино действительно готовит по собственным рецептам весьма аппетитные блюда, которые жадно поглощает его обжора-гость. Исключение составляет лишь четвертая серия, в которой приготовленное блюдо съедает случайно проникшая в дом собака. Комический актерский дуэт дополняет племянник скульптора Лоренцо Серджи, который написал к видео симпатичную музыку.
"Для меня это совершенно новый опыт, поскольку раньше в соцсетях можно было увидеть только мои картины и скульптуры. Этот проект мы в шутку и в рифму назвали Dalla fucina alla cucina ("От кузницы к кухне"). Снято уже пять серий, в ходе которых я приготовил четыре блюда: рис с бобами, макароны с треской, ризотто с кремом из рикотты и рис с кальмарами. А пятую серию мы посвятили знаменитым сицилийским аранчини - обжаренным шарикам или пирамидкам из риса с разнообразной начинкой. Эту вкуснятину у нас обычно едят прямо на улице, как в других местах едят мороженое", - заметил художник.
Похоже, что по мере развития этой истории, проект Уккино вскоре выйдет за рамки "домашних" съемок. Он признался РИА Новости, что в новом году участниками мини-сериала станут несколько известных деятелей культуры и искусства Италии. Первым из них в Савоку приедет популярный актер театра и кино Антонио Катания.
© Фото : предоставлено Нино УккиноХудожник Нино Уккино (справа) в своей мастерской
© Фото : предоставлено Нино Уккино
Художник Нино Уккино (справа) в своей мастерской
В стиле барокко
Сам же Уккино считает кухню одним из видов подлинного искусства, поскольку она позволяет человеку самовыражаться и приносить радость близким. При этом его отношение к сицилийской кухне преисполнено особого уважения и восхищения.
"Естественно, свой выбор я остановил на родной, сицилийской кухне. Во-первых, я никогда не рискнул бы готовить какие-то блюда русской, азиатской или американской кухни, это удел профессионалов. А во-вторых, наша кухня – это подлинная сокровищница, одно из ярчайших выражений средиземноморской кухни, которая славится во всем мире", - подчеркнул он.
Художник убежден, что Сицилия является родиной современной кулинарии. "Древнегреческий поэт и гастроном Архестрат родом из города Джела в 4 веке до н.э. основал своеобразную школу кухни в Сиракузах. Именно он стал автором первой поваренной книги – юмористической поэмы Hedypatheia, название которой можно было бы перевести как "Жизнь в удовольствие". До нас дошли лишь отрывки из этой книги, посвященные рыбе, закускам, специям, а также тому, где найти самую вкусную еду в Средиземноморье", - напомнил Уккино.
На вопрос о том, каким словом он охарактеризовал бы богатейшую кухню Сицилии, скульптор ответил: "Барочная". По его мнению, это объясняется самой историей острова, который был колонизирован древними греками и карфагенянами, позднее стал первой римской провинцией, а также житницей империи и всегда притягивал к себе самые разные народы.
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"Некогда это был самый оживленный перекресток Средиземноморья. Сюда приходили остготы, византийцы, сарацины, норманны. Они несли с собой свою культуру, традиции, знания и свою кухню. Затем все это образовало причудливую культурную смесь, на базе которой в XVII веке возникло знаменитое сицилийское барокко. Этот стиль соткан из множества отдельных и неповторимых произведений архитектуры и искусства. Вот и наша великая кухня проникнута этим особым, ни с чем не сравнимым стилем", - подытожил Уккино.
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