https://ria.ru/20210110/khudozhnik-1592457703.html

Итальянский художник увлекся кулинарией в пандемию и снял мини-сериал

Итальянский художник увлекся кулинарией в пандемию и снял мини-сериал

Известный итальянский художник и скульптор Нино Уккино (Nino Ucchino) недавно начал выкладывать в своем аккаунте в Facebook видео, посвященные сицилийской... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T13:16

2021-01-10T13:16

2021-01-10T13:48

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РИМ, 10 янв - РИА Новости, Сергей Старцев. Известный итальянский художник и скульптор Нино Уккино (Nino Ucchino) недавно начал выкладывать в своем аккаунте в Facebook видео, посвященные сицилийской кухне. Маэстро, создающий композиции из нержавеющей стали в своей студии под названием Steel Art Gallery в городке Савока на Сицилии, рассказал РИА Новости о том, почему он решил снять такой мини-сериал на не совсем обычную для себя тему.Кухня на колесахВпрочем, сейчас в Италии действуют весьма строгие ограничения на передвижения, и поэтому пока о поездках с этой "походной кухней художника" остается только мечтать. Тем не менее, маэстро решил не просто опробовать свое произведение в деле, но и снять об этом серию необычных видео.По замыслу Уккино, среди друзей которого всегда было немало гурманов и даже шеф-поваров, кулинарное искусство должно рождаться непосредственно в Steel Art Gallery, среди его многочисленных холстов и скульптур. При этом 68-летний художник отнесся к своей новой роли с присущей ему самоиронией и поэтому придумал для мини-сериала забавный сюжет.Домашний проектЭто в полном смысле домашний проект: в съемках заняты всего два человека – сам маэстро и один из его друзей, архитектор Сальваторе Кольиторе, который взял на себя также режиссерские обязанности. Но если Уккино предстает в "сериале" в роли-камео, то Кольиторе изображает обедневшего сицилийского аристократа, который вечно голоден и приходит в мастерскую художника, якобы чтобы посмотреть его работы, а на самом деле - в надежде заморить червячка.По ходу этого сюжета, Уккино действительно готовит по собственным рецептам весьма аппетитные блюда, которые жадно поглощает его обжора-гость. Исключение составляет лишь четвертая серия, в которой приготовленное блюдо съедает случайно проникшая в дом собака. Комический актерский дуэт дополняет племянник скульптора Лоренцо Серджи, который написал к видео симпатичную музыку.Похоже, что по мере развития этой истории, проект Уккино вскоре выйдет за рамки "домашних" съемок. Он признался РИА Новости, что в новом году участниками мини-сериала станут несколько известных деятелей культуры и искусства Италии. Первым из них в Савоку приедет популярный актер театра и кино Антонио Катания.В стиле бароккоСам же Уккино считает кухню одним из видов подлинного искусства, поскольку она позволяет человеку самовыражаться и приносить радость близким. При этом его отношение к сицилийской кухне преисполнено особого уважения и восхищения.Художник убежден, что Сицилия является родиной современной кулинарии. "Древнегреческий поэт и гастроном Архестрат родом из города Джела в 4 веке до н.э. основал своеобразную школу кухни в Сиракузах. Именно он стал автором первой поваренной книги – юмористической поэмы Hedypatheia, название которой можно было бы перевести как "Жизнь в удовольствие". До нас дошли лишь отрывки из этой книги, посвященные рыбе, закускам, специям, а также тому, где найти самую вкусную еду в Средиземноморье", - напомнил Уккино.На вопрос о том, каким словом он охарактеризовал бы богатейшую кухню Сицилии, скульптор ответил: "Барочная". По его мнению, это объясняется самой историей острова, который был колонизирован древними греками и карфагенянами, позднее стал первой римской провинцией, а также житницей империи и всегда притягивал к себе самые разные народы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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