Путин провел совещание по Карабаху

"Второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе", - сказал Путин, слова которого приводятся в стенограмме, размещенной на сайте Кремля.