Путин провел совещание по Карабаху
16:19 10.01.2021 (обновлено: 16:22 10.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования, сообщается на сайте Кремля.
Совещание прошло в преддверии саммита лидеров РФ, Армении и Азербайджана.
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"Второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе", - сказал Путин, слова которого приводятся в стенограмме, размещенной на сайте Кремля.
Он предоставил слово главе ФСБ Александру Бортникову.
В совещании приняли участие Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
По инициативе Путина 11 января в Москве состоятся трехсторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.