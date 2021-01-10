https://ria.ru/20210110/disfunktsiya-1592475265.html

Ученые предупредили о риске дисфункции мозга у больных COVID-19

Ученые предупредили о риске дисфункции мозга у больных COVID-19

Ученые из Вандербильтского исследовательского университета совместно с испанскими медиками установили, что больные COVID-19 пациенты отделения интенсивной... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T16:23

2021-01-10T16:23

2021-01-10T16:49

распространение нового коронавируса

здоровье

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ученые из Вандербильтского исследовательского университета совместно с испанскими медиками установили, что больные COVID-19 пациенты отделения интенсивной терапии страдали от дисфункции мозга чаще, чем больные с другими респираторными заболеваниями. Об этом сообщает портал EurekAlert!. От дисфункции мозга страдают тысячи больных по всему миру, проходящих лечение в больницах. Это может проявляться по-разному: от дезориентации и неспособности сосредоточить внимание, как при делирии, и вплоть до полной потери сознания, как при коме.Ученые отследили симптомы дисфункции мозга у более чем двух тысяч пациентов, перенесших тяжелую форму коронавируса в отделениях интенсивной терапии. В среднем больные пребывали в состоянии дисфункции мозга по 12 дней. У 82 процентов наблюдаемых пациентов коматозное состояние длилось в среднем десять дней. Половина испытуемых страдали от состояния дезориентации на протяжении трех дней. Отмечается, что 88 процентов участников исследования были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом у пациентов, которые общались с родными и близкими хотя бы через социальные сети, риск развития симптомов дисфункции мозга оказался ниже на 30 процентов. По мнению ученых, дисфункция мозга у больных COVID-19 пациентов могла быть вызвана в том числе тем, что они отдавали себе отчет в смертельной опасности этой инфекции.

https://ria.ru/20210109/sovet-1592403301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, в мире