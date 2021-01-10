https://ria.ru/20210110/disfunktsiya-1592475265.html
Ученые предупредили о риске дисфункции мозга у больных COVID-19
Ученые предупредили о риске дисфункции мозга у больных COVID-19
Ученые из Вандербильтского исследовательского университета совместно с испанскими медиками установили, что больные COVID-19 пациенты отделения интенсивной... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T16:23
2021-01-10T16:23
2021-01-10T16:49
распространение нового коронавируса
здоровье
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ученые из Вандербильтского исследовательского университета совместно с испанскими медиками установили, что больные COVID-19 пациенты отделения интенсивной терапии страдали от дисфункции мозга чаще, чем больные с другими респираторными заболеваниями. Об этом сообщает портал EurekAlert!. От дисфункции мозга страдают тысячи больных по всему миру, проходящих лечение в больницах. Это может проявляться по-разному: от дезориентации и неспособности сосредоточить внимание, как при делирии, и вплоть до полной потери сознания, как при коме.Ученые отследили симптомы дисфункции мозга у более чем двух тысяч пациентов, перенесших тяжелую форму коронавируса в отделениях интенсивной терапии. В среднем больные пребывали в состоянии дисфункции мозга по 12 дней. У 82 процентов наблюдаемых пациентов коматозное состояние длилось в среднем десять дней. Половина испытуемых страдали от состояния дезориентации на протяжении трех дней. Отмечается, что 88 процентов участников исследования были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом у пациентов, которые общались с родными и близкими хотя бы через социальные сети, риск развития симптомов дисфункции мозга оказался ниже на 30 процентов. По мнению ученых, дисфункция мозга у больных COVID-19 пациентов могла быть вызвана в том числе тем, что они отдавали себе отчет в смертельной опасности этой инфекции.
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здоровье, в мире
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Ученые из Вандербильтского исследовательского университета совместно с испанскими
медиками установили, что больные COVID-19 пациенты отделения интенсивной терапии страдали от дисфункции мозга чаще, чем больные с другими респираторными заболеваниями. Об этом сообщает портал EurekAlert!
.
От дисфункции мозга страдают тысячи больных по всему миру, проходящих лечение в больницах. Это может проявляться по-разному: от дезориентации и неспособности сосредоточить внимание, как при делирии, и вплоть до полной потери сознания, как при коме.
Ученые отследили симптомы дисфункции мозга у более чем двух тысяч пациентов, перенесших тяжелую форму коронавируса в отделениях интенсивной терапии.
В среднем больные пребывали в состоянии дисфункции мозга по 12 дней. У 82 процентов наблюдаемых пациентов коматозное состояние длилось в среднем десять дней. Половина испытуемых страдали от состояния дезориентации на протяжении трех дней.
"Эти показатели в два раза выше, чем среди "не ковидных" больных отделения интенсивной терапии", — заявила Бренда Пан, исследователь из Вандербильтского университета.
Отмечается, что 88 процентов участников исследования были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
При этом у пациентов, которые общались с родными и близкими хотя бы через социальные сети, риск развития симптомов дисфункции мозга оказался ниже на 30 процентов.
По мнению ученых, дисфункция мозга у больных COVID-19 пациентов могла быть вызвана в том числе тем, что они отдавали себе отчет в смертельной опасности этой инфекции.