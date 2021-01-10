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Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега
Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега
Власти Энгельсского района Саратовской области привлекли к уборке снега в Парке покорителей космоса педагогов, при повторении подобного случая главе района... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T18:46
2021-01-10T18:46
николай панков
валерий радаев
госдума рф
единая россия
энгельсский район
саратовская область
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САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Власти Энгельсского района Саратовской области привлекли к уборке снега в Парке покорителей космоса педагогов, при повторении подобного случая главе района Алексею Стрельникову грозит отстранение от должности, заявил губернатор Валерий Радаев.Глава региона добавил, что уборкой территории "должны заниматься профильные службы, специалисты которых за это получают заработную плату"Депутат Госдумы, глава саратовского реготделения "Единой России" Николай Панков заявил, что Стрельников будет привлечен к ответственности по партийной линии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200129/1564030922.html
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николай панков, валерий радаев, госдума рф, единая россия, энгельсский район, саратовская область

Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега

18:46 10.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюди катаются на лыжах в зоне отдыха "Битца"
Люди катаются на лыжах в зоне отдыха Битца - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
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САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Власти Энгельсского района Саратовской области привлекли к уборке снега в Парке покорителей космоса педагогов, при повторении подобного случая главе района Алексею Стрельникову грозит отстранение от должности, заявил губернатор Валерий Радаев.

"Мне стало известно, что администрацией Энгельсского района к расчистке от снега Парка покорителей космоса были привлечены сотрудники организаций, среди которых два работника образовательного учреждения. Главу района Стрельникова предупреждаю - при повторении подобного случая буду ставить вопрос об отстранении от должности. Ошибки повторять нельзя", - написал Радаев в воскресенье на своей странице в Instagram.

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Депутат Госдумы, глава саратовского реготделения "Единой России" Николай Панков заявил, что Стрельников будет привлечен к ответственности по партийной линии.

"В Энгельсе… провал. Сейчас, скорее всего, не в снеге дело. А в управлении районом. Зачем главе давать команду и работников соцсферы использовать на очистке снега? Конечно, разберем этот случай. Думаю, партийное взыскание партийцу Стрельникову поможет принимать правильные решения в пользу людей", - написал Панков в своем Telegram-канале.

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Николай ПанковВалерий РадаевГосдума РФЕдиная РоссияЭнгельсский районСаратовская область
 
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