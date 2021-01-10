https://ria.ru/20210110/chinovnik-1592488119.html
Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега
Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега
Власти Энгельсского района Саратовской области привлекли к уборке снега в Парке покорителей космоса педагогов, при повторении подобного случая главе района... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T18:46
2021-01-10T18:46
2021-01-10T18:46
николай панков
валерий радаев
госдума рф
единая россия
энгельсский район
саратовская область
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САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Власти Энгельсского района Саратовской области привлекли к уборке снега в Парке покорителей космоса педагогов, при повторении подобного случая главе района Алексею Стрельникову грозит отстранение от должности, заявил губернатор Валерий Радаев.Глава региона добавил, что уборкой территории "должны заниматься профильные службы, специалисты которых за это получают заработную плату"Депутат Госдумы, глава саратовского реготделения "Единой России" Николай Панков заявил, что Стрельников будет привлечен к ответственности по партийной линии.
https://radiosputnik.ria.ru/20200129/1564030922.html
https://ria.ru/20201228/krazha-1591188440.html
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николай панков, валерий радаев, госдума рф, единая россия, энгельсский район, саратовская область