Чиновника пригрозили уволить за привлечение педагогов к уборке снега

"Мне стало известно, что администрацией Энгельсского района к расчистке от снега Парка покорителей космоса были привлечены сотрудники организаций, среди которых два работника образовательного учреждения. Главу района Стрельникова предупреждаю - при повторении подобного случая буду ставить вопрос об отстранении от должности. Ошибки повторять нельзя", - написал Радаев в воскресенье на своей странице в Instagram.