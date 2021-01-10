https://ria.ru/20210110/bridzherton-1592463898.html

Где устроить себе каникулы в стиле "Бриджертонов"

Где устроить себе каникулы в стиле "Бриджертонов"

Поклонники "Бриджертонов", новой костюмной драмы эпохи Регентства о британском семействе, могут пожить в одном из роскошных особняков, подражая героям их... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T18:57

2021-01-10T18:57

2021-01-10T19:06

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Поклонники "Бриджертонов", новой костюмной драмы эпохи Регентства о британском семействе, могут пожить в одном из роскошных особняков, подражая героям их любимого сериала. Подборку таких домов подготовил таблоид The Sun.Премьера проекта, основанного на исторических романах американки Джулии Куин, состоялась на Netflix на Рождество, 25 декабря. За короткий срок лента завоевала огромную популярность. Зрителям понравились не только костюмы и сюжет: так, в Google с момента выхода шоу на тысячу процентов чаще искали “дом как у Бриджертонов”.Первым в списке The Sun оказался загородный особняк в Уилтшире, внесенный в список объектов культурного наследия Великобритании. Здание, которое вмещает до 12 гостей, находится недалеко от знаменитого курорта Бат, который считался самым фешенебельным во времена Джейн Остин.Другой вариант — усадьба Moortown в Линкольншире, построенная в 1816 году. Огромная гостиная идеально подходит для торжественных семейных обедов и званых раутов.Также желающих устроить себе каникулы в стиле "Бриджертонов" может приютить небольшой особняк в Южном Уэльсе с бассейном, вилла в готическом стиле в Кенте с огромным садом. Цены начинаются с 39 фунтов стерлингов за человека (около 3900 рублей).

https://ria.ru/20201105/bridgerton-1582833838.html

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