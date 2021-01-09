В Китае рассказали, что думают о русских женах
01:45 09.01.2021 (обновлено: 03:55 09.01.2021)
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sohu Цзиму Чутянь рассказал о браке своего соотечественника с русской девушкой.
Как отметил мужчина, у его подруги есть знакомая из России, которая училась в Китае. Во время обучения девушка познакомилась с уроженцем КНР, и между ними "зародились глубокие чувства". По словам Чутяня, еще до брака россиянка обратила внимание на невероятную заботу и внимание со стороны ее избранника, который старался сделать так, чтобы девушка всегда чувствовала себя в безопасности. Но уже после заключения брака уроженка России, как пишет автор, сказала, что муж у нее замечательный, но одно она совершенно не выносит.
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Камнем преткновения в отношениях межнациональной пары стало употребление россиянкой спиртного. Как объясняет Чутянь, в Китае очень консервативно относятся к вопросу распития женщинами алкогольных напитков, и многие люди считают непозволительным разрешать девушкам выпивать или посещать бары. При этом россияне, по мнению Чутяня, — "боевая нация", где умеют пить и мужчины, и женщины.
Кроме того, как считает уроженец КНР, выходцы из России не любят, когда их кто-то ограничивает. По словам русской девушки, пишет автор, ее китайский муж не против, если иногда она выпивает, но при этом намекает, что девушкам не следует много пить. Однако ее супруг "чувствует себя совершенно беспомощным".
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