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В Новгородской области выявили вспышку COVID-19 в интернате для инвалидов

В Новгородской области выявили вспышку COVID-19 в интернате для инвалидов

Вспышка COVID-19 зафиксирована в Боровичском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Новгородской области, где заразились 75 человек, из них 10... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T18:49

2021-01-09T18:49

2021-01-09T18:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Вспышка COVID-19 зафиксирована в Боровичском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Новгородской области, где заразились 75 человек, из них 10 госпитализированы, сообщает региональный оперативный штаб.Отмечается, что у остальных заразившихся болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. Все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. В помещениях интерната установлены дезинфицирующие аппараты.Всего в учреждении постоянно находятся 100 проживающих и 22 сотрудника. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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новгородская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, новгородская область