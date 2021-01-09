В Новгородской области выявили вспышку COVID-19 в интернате для инвалидов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв - РИА Новости. Вспышка COVID-19 зафиксирована в Боровичском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Новгородской области, где заразились 75 человек, из них 10 госпитализированы, сообщает региональный оперативный штаб.
"В начале года симптомы заболевания появились у троих пациентов, они были изолированы. Проведенное тестирование подтвердило у них наличие вируса. После этого анализы были взяты у всех проживающих в учреждении. Сегодня наличие вируса подтвердили еще у 72 человек. По имеющейся информации, в настоящее время госпитализировано в Боровичскую ЦРБ 10 пациентов, один из которых находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у остальных заразившихся болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. Все пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. В помещениях интерната установлены дезинфицирующие аппараты.
Всего в учреждении постоянно находятся 100 проживающих и 22 сотрудника.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 апреля 2020, 10:43ИнфографикаГолыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус