https://ria.ru/20210109/vaktsina-1592372320.html
Жители Китая бесплатно получат вакцину от COVID-19
Жители Китая бесплатно получат вакцину от COVID-19
Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T08:53
2021-01-09T08:53
2021-01-09T08:53
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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в мире
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ПЕКИН, 9 янв – РИА новости. Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.Он также сообщил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах с населения взымалась плата за вакцину, после чего было обнародовано распоряжение, согласно которому данную ситуацию необходимо было оперативно исправить.В свою очередь замглавы государственного управления по медицинскому страхованию Ли Тао заявила, что после поступления вакцин на рынок жители страны на добровольной основе смогут бесплатно привиться вакциной от COVID-19, при этом все расходы на вакцинацию и на вакцины, предоставляемые соответствующими предприятиями по оговоренной цене, будут нести фонд медицинского страхования и целевые финансовые фонды.Как ранее уточнял Цзэн Исинь, на первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.Кроме того, вакцинацию проведут и лицам, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок или повысятся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592370904.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире
ПЕКИН, 9 янв – РИА новости.
Жители Китая
смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.
"В период этапа вакцинации от коронавирусной инфекции для ключевых групп населения (групп риска – ред.), запущенного 15 декабря 2020 года, правительства на всех уровнях гарантируют организацию и распределение расходов для продвижения вакцинации от COVID-19, физические лица за вакцину и вакцинацию никаких расходов не несут", - заявил Цзэн Исинь.
Он также сообщил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах с населения взымалась плата за вакцину, после чего было обнародовано распоряжение, согласно которому данную ситуацию необходимо было оперативно исправить.
В свою очередь замглавы государственного управления по медицинскому страхованию Ли Тао заявила, что после поступления вакцин на рынок жители страны на добровольной основе смогут бесплатно привиться вакциной от COVID-19, при этом все расходы на вакцинацию и на вакцины, предоставляемые соответствующими предприятиями по оговоренной цене, будут нести фонд медицинского страхования и целевые финансовые фонды.
"Поскольку для установления иммунного барьера требуется вакцинация значительной части населения, необходимо принять специальные меры для решения вопроса расходов на вакцинацию… В долгосрочном плане реализация бесплатной вакцинации для всего населения поможет быстро создать иммунный барьер и тем самым обеспечить сохранение нормального порядка производства и жизни, а также здоровое развитие экономики и общества", - подчеркнула она.
Как ранее уточнял Цзэн Исинь, на первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.
Кроме того, вакцинацию проведут и лицам, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.
На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок или повысятся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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