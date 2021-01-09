https://ria.ru/20210109/vaktsina-1592372320.html

Жители Китая бесплатно получат вакцину от COVID-19

Жители Китая бесплатно получат вакцину от COVID-19

Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:53

2021-01-09T08:53

2021-01-09T08:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

пекин

китай

в мире

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ПЕКИН, 9 янв – РИА новости. Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь.Он также сообщил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах с населения взымалась плата за вакцину, после чего было обнародовано распоряжение, согласно которому данную ситуацию необходимо было оперативно исправить.В свою очередь замглавы государственного управления по медицинскому страхованию Ли Тао заявила, что после поступления вакцин на рынок жители страны на добровольной основе смогут бесплатно привиться вакциной от COVID-19, при этом все расходы на вакцинацию и на вакцины, предоставляемые соответствующими предприятиями по оговоренной цене, будут нести фонд медицинского страхования и целевые финансовые фонды.Как ранее уточнял Цзэн Исинь, на первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.Кроме того, вакцинацию проведут и лицам, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок или повысятся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592370904.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/vaktsina-1591981871.html

пекин

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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