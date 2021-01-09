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Эрдоган видит будущее Турции в Европе
Эрдоган видит будущее Турции в Европе
Турция видит свое будущее в Евросоюзе, заявил президент страны Тайип Эрдоган на переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T21:04
2021-01-09T23:39
брюссель
еврокомиссия
турция
европа
в мире
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АНКАРА, 9 янв — РИА Новости. Турция видит свое будущее в Евросоюзе, заявил президент страны Тайип Эрдоган на переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам их встречи, которая прошла по видеосвязи."Самым важным инструментом, который может использоваться на первом этапе для позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, является обновление миграционного соглашения, и 2021 год предлагает новую эффективную среду сотрудничества в области миграции", — добавили в Анкаре.Также Эрдоган заявил главе ЕК, что Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС в новом году, но ушедший год был отмечен капризами некоторых членов Евросоюза и искусственными проблемами, которые они создавали в отношениях с Анкарой.Также Эрдоган заявил фон дер Ляйен, что полезно возобновить регулярные саммиты Турция — ЕС.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с предшественником ЕС — Европейским экономическим сообществом, а в 1987-м подала заявку на членство. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
https://ria.ru/20201211/makron-1588763781.html
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брюссель, еврокомиссия, турция, европа, в мире

Эрдоган видит будущее Турции в Европе

21:04 09.01.2021 (обновлено: 23:39 09.01.2021)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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АНКАРА, 9 янв — РИА Новости. Турция видит свое будущее в Евросоюзе, заявил президент страны Тайип Эрдоган на переговорах с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам их встречи, которая прошла по видеосвязи.
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"Самым важным инструментом, который может использоваться на первом этапе для позитивной повестки дня в отношениях между Турцией и ЕС, является обновление миграционного соглашения, и 2021 год предлагает новую эффективную среду сотрудничества в области миграции", — добавили в Анкаре.
Также Эрдоган заявил главе ЕК, что Турция хочет открыть новую страницу в отношениях с ЕС в новом году, но ушедший год был отмечен капризами некоторых членов Евросоюза и искусственными проблемами, которые они создавали в отношениях с Анкарой.
"Эрдоган подчеркнул, что необходимо обновить Таможенный союз с ЕС, обеспечить безвизовый режим для турецких граждан, предпринять шаги в переговорах о членстве Турции в ЕС, восстановить взаимное доверие и положить конец дискриминационным действиям и риторике в отношении Турции", — добавили в администрации.
Также Эрдоган заявил фон дер Ляйен, что полезно возобновить регулярные саммиты Турция — ЕС.
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Насильно мил – будешь! Как Турция идет в ЕСБрюссель неправ, пора покаяться и признать ошибки, считают в Турции, указывая на то, что страну до сих пор не приняли в ЕС. Примут ли после таких заявлений?
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с предшественником ЕС — Европейским экономическим сообществом, а в 1987-м подала заявку на членство. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий.
Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
 
БрюссельЕврокомиссияТурцияЕвропаВ мире
 
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