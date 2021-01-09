https://ria.ru/20210109/trump-1592360885.html

Более половины американцев хотят досрочного ухода Трампа, показал опрос

Более половины американцев хотят досрочного ухода Трампа, показал опрос

Более половины американцев считают, что после беспорядков в Капитолии действующий президент Дональд Трамп должен досрочно покинуть пост. Об этом свидетельствуют РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T01:46

2021-01-09T01:46

2021-01-09T11:06

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Более половины американцев считают, что после беспорядков в Капитолии действующий президент Дональд Трамп должен досрочно покинуть пост. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с исследовательской компанией Ipsos.Так, по мнению 57 процентов опрошенных, Трамп больше не может занимать пост президента, при этом 14 процентов считают, что следует объявить ему импичмент, 30 процентов выступают за применение 25-й поправки к Конституции, а 13 процентов говорят, что он должен уйти в отставку.Опрос также показал, что более 80 процентов американцев осуждают действия людей, вломившихся в Капитолий, 12 процентов высказались в их поддержку, шесть процентов затруднились с ответом.Опрос проводился 7 и 8 января, в нем приняли участие 1005 респондентов: 490 демократов, 363 республиканца и 100 человек, которые заявили, что не поддерживают какую-либо партию. Погрешность составила примерно 3,5 процента.Беспорядки в Вашингтоне произошли 6 января, когда конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. Сторонники Трампа штурмовали Капитолий — несмотря на то, что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, они ворвались в здание и устроили погром. При этом погибли пять человек: четверо протестующих и полицейский. Представители Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве и призывают отстранить его от власти.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

https://ria.ru/20210108/tramp-1592351822.html

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, москва, вашингтон (город), сша, в мире