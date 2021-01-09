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Стычка актера из "Интернов" с режиссером закончилась вызовом полиции
Стычка актера из "Интернов" с режиссером закончилась вызовом полиции
Актер Сергей Попов, сыгравший в сериалах "Интерны" и "Карпов", обратился к сотрудникам полиции после конфликта с худруком "Театрального особняка" Леонидом... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T19:22
2021-01-09T19:43
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Актер Сергей Попов, сыгравший в сериалах "Интерны" и "Карпов", обратился к сотрудникам полиции после конфликта с худруком "Театрального особняка" Леонидом Красновым, пишет "Московский комсомолец"."Сережа хвалился якобы большими продюсерскими заслугами в кино, а я спрашивал, в чем же они заключаются. &lt;...&gt; Внезапно он начал махать руками у моего лица. Тогда я сказал: "Ты же понимаешь, что теперь мне придется встать и тебя наказать?" Собственно, встал и наказал", — рассказал изданию Краснов.По словам режиссера, у артиста не могло быть серьезных повреждений после стычки, однако он принял решение вызвать полицию. Кроме того, по данным газеты, Попов обращался за медицинской помощью."Поскольку у него нет известности актерской, он таким образом решил ее приобрести. Я думаю, его просто обидел тон разговора, который был вчера. И он решил выжать из ситуации все возможное", — предположил руководитель "Театрального особняка".Режиссер отметил, что не намерен окончательно разрывать с актером приятельские отношения, несмотря на конфликт. Второй участник стычки эти заявления пока не комментировал.
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россия, театр, сериалы, актеры, общество

Стычка актера из "Интернов" с режиссером закончилась вызовом полиции

19:22 09.01.2021 (обновлено: 19:43 09.01.2021)
 
© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Актер Сергей Попов, сыгравший в сериалах "Интерны" и "Карпов", обратился к сотрудникам полиции после конфликта с худруком "Театрального особняка" Леонидом Красновым, пишет "Московский комсомолец".
"Сережа хвалился якобы большими продюсерскими заслугами в кино, а я спрашивал, в чем же они заключаются. <...> Внезапно он начал махать руками у моего лица. Тогда я сказал: "Ты же понимаешь, что теперь мне придется встать и тебя наказать?" Собственно, встал и наказал", — рассказал изданию Краснов.
© Фото : "Театральный особнякЪ"Художественный руководитель "Театрального особняка" Леонид Краснов
Художественный руководитель Театрального особняка Леонид Краснов - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : "Театральный особнякЪ"
Художественный руководитель "Театрального особняка" Леонид Краснов
По словам режиссера, у артиста не могло быть серьезных повреждений после стычки, однако он принял решение вызвать полицию. Кроме того, по данным газеты, Попов обращался за медицинской помощью.
"Поскольку у него нет известности актерской, он таким образом решил ее приобрести. Я думаю, его просто обидел тон разговора, который был вчера. И он решил выжать из ситуации все возможное", — предположил руководитель "Театрального особняка".
Режиссер отметил, что не намерен окончательно разрывать с актером приятельские отношения, несмотря на конфликт. Второй участник стычки эти заявления пока не комментировал.
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