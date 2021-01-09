https://ria.ru/20210109/stychka-1592417821.html

Стычка актера из "Интернов" с режиссером закончилась вызовом полиции

Стычка актера из "Интернов" с режиссером закончилась вызовом полиции

Актер Сергей Попов, сыгравший в сериалах "Интерны" и "Карпов", обратился к сотрудникам полиции после конфликта с худруком "Театрального особняка" Леонидом... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T19:22

2021-01-09T19:22

2021-01-09T19:43

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Актер Сергей Попов, сыгравший в сериалах "Интерны" и "Карпов", обратился к сотрудникам полиции после конфликта с худруком "Театрального особняка" Леонидом Красновым, пишет "Московский комсомолец"."Сережа хвалился якобы большими продюсерскими заслугами в кино, а я спрашивал, в чем же они заключаются. <...> Внезапно он начал махать руками у моего лица. Тогда я сказал: "Ты же понимаешь, что теперь мне придется встать и тебя наказать?" Собственно, встал и наказал", — рассказал изданию Краснов.По словам режиссера, у артиста не могло быть серьезных повреждений после стычки, однако он принял решение вызвать полицию. Кроме того, по данным газеты, Попов обращался за медицинской помощью."Поскольку у него нет известности актерской, он таким образом решил ее приобрести. Я думаю, его просто обидел тон разговора, который был вчера. И он решил выжать из ситуации все возможное", — предположил руководитель "Театрального особняка".Режиссер отметил, что не намерен окончательно разрывать с актером приятельские отношения, несмотря на конфликт. Второй участник стычки эти заявления пока не комментировал.

https://ria.ru/20201224/draka-1590752244.html

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россия, театр, сериалы, актеры, общество