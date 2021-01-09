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В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли появившиеся ранее в СМИ предположения о возникновении в стране нового более заразного... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T04:26
2021-01-09T04:26
2021-01-09T04:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вашингтон
великобритания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли появившиеся ранее в СМИ предположения о возникновении в стране нового более заразного штамма коронавируса, сообщает газета New York Times.Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, что в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.Газета ссылается на официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Джейсона Макдоналда, который заявил, что "исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний отслеживают все возникающие разновидности коронавируса, в том числе в тех 5,7 тысячи образцах, которые были собраны в ноябре и декабре". "На сегодняшний день ни исследователи, ни аналитики CDC не заметили появления особой разновидности в США ", - цитирует его NYT.Как пишет издание, сообщения об очень заразной новой разновидности в США, опубликованные в пятницу, "основаны на спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс и являются неточными, по словам нескольких правительственных чиновников".Ее гипотеза была отражена в еженедельном отчете, разосланном губернаторам штатов, пишет издание."Этот осенне-зимний всплеск (эпидемии в США – ред.) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса - ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас", - говорилось в докладе.Как пишет NYT со ссылкой на троих источников, должностные лица CDC пытались убрать "спекулятивные заявления" из доклада, но безуспешно."Представители CDC не согласились с ее (доктора Биркс – ред.) оценкой и попросили удалить утверждение, но им отказали, по словам одного… чиновника CDC, говорящего на условиях анонимности из опасений, что он подвергнется преследованию", - отмечается в публикации.Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило 4 тысячи и составило 4085, сообщил ранее университет Джонса Хопкинса. Согласно информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 21,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 365 тысяч заболевших. Отмечается, что выздоровели почти 50 миллионов ранее заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вашингтон, великобритания, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США
опровергли появившиеся ранее в СМИ предположения о возникновении в стране нового более заразного штамма коронавируса, сообщает газета New York Times.
Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, что в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
Газета ссылается на официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Джейсона Макдоналда, который заявил, что "исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний отслеживают все возникающие разновидности коронавируса, в том числе в тех 5,7 тысячи образцах, которые были собраны в ноябре и декабре". "На сегодняшний день ни исследователи, ни аналитики CDC не заметили появления особой разновидности в США ", - цитирует его NYT.
Как пишет издание, сообщения об очень заразной новой разновидности в США, опубликованные в пятницу, "основаны на спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс и являются неточными, по словам нескольких правительственных чиновников".
"Ошибочный доклад возник на недавней встрече, на которой доктор Биркс, член рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, представила графики роста числа случаев заболевания в стране. Она предположила в разговоре с другими членами рабочей группы, что новая, более заразная разновидность, возникшая в США, может объяснить всплеск, как это было в Великобритании
- с другим штаммом (вируса-ред.)", - говорится в публикации.
Ее гипотеза была отражена в еженедельном отчете, разосланном губернаторам штатов, пишет издание.
"Этот осенне-зимний всплеск (эпидемии в США – ред.) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса - ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас", - говорилось в докладе.
Как пишет NYT со ссылкой на троих источников, должностные лица CDC пытались убрать "спекулятивные заявления" из доклада, но безуспешно.
"Представители CDC не согласились с ее (доктора Биркс – ред.) оценкой и попросили удалить утверждение, но им отказали, по словам одного… чиновника CDC, говорящего на условиях анонимности из опасений, что он подвергнется преследованию", - отмечается в публикации.
Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило 4 тысячи и составило 4085, сообщил ранее университет Джонса Хопкинса. Согласно информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 21,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 365 тысяч заболевших. Отмечается, что выздоровели почти 50 миллионов ранее заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.