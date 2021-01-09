https://ria.ru/20210109/shtamm-1592365160.html

В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса

В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли появившиеся ранее в СМИ предположения о возникновении в стране нового более заразного... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T04:26

2021-01-09T04:26

2021-01-09T04:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вашингтон

великобритания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589850514_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_bf3b31a15863a808cf564fcc502964d7.jpg

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли появившиеся ранее в СМИ предположения о возникновении в стране нового более заразного штамма коронавируса, сообщает газета New York Times.Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, что в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.Газета ссылается на официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Джейсона Макдоналда, который заявил, что "исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний отслеживают все возникающие разновидности коронавируса, в том числе в тех 5,7 тысячи образцах, которые были собраны в ноябре и декабре". "На сегодняшний день ни исследователи, ни аналитики CDC не заметили появления особой разновидности в США ", - цитирует его NYT.Как пишет издание, сообщения об очень заразной новой разновидности в США, опубликованные в пятницу, "основаны на спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс и являются неточными, по словам нескольких правительственных чиновников".Ее гипотеза была отражена в еженедельном отчете, разосланном губернаторам штатов, пишет издание."Этот осенне-зимний всплеск (эпидемии в США – ред.) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса - ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас", - говорилось в докладе.Как пишет NYT со ссылкой на троих источников, должностные лица CDC пытались убрать "спекулятивные заявления" из доклада, но безуспешно."Представители CDC не согласились с ее (доктора Биркс – ред.) оценкой и попросили удалить утверждение, но им отказали, по словам одного… чиновника CDC, говорящего на условиях анонимности из опасений, что он подвергнется преследованию", - отмечается в публикации.Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило 4 тысячи и составило 4085, сообщил ранее университет Джонса Хопкинса. Согласно информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 21,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 365 тысяч заболевших. Отмечается, что выздоровели почти 50 миллионов ранее заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/shtamm-1592351664.html

https://ria.ru/20210108/vrach-1592306289.html

вашингтон

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вашингтон, великобритания, сша, в мире