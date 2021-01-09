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https://ria.ru/20210109/semenovich-1592414851.html
Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников
Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников
Певица, актриса и ведущая Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников и куда вскоре отправится. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T20:53
2021-01-09T20:53
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Певица, актриса и ведущая Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников и куда вскоре отправится."Ох бурные были дни, у меня было много перелетов, переездов и каждый день на чемодане, – сообщила она в своем инстаграме. – Настало время себя полюбить и дать возможность отдохнуть".Анна Семенович уточнила, как она собирается это делать: первое – никакого шампанского, второе - сон по восемь-девять часов и регулярный прием витаминов. "И самое главное слушать себя и понимать, что в этот момент хочет мой организм", – уточнила она.Актриса и певица добавила, что в ближайшее время ее ждет поездка в Красную Поляну."Свежий воздух и катание на лыжах в удовольствие, быстро приведут меня в порядок!", – написала она.До этого певица Анна Семенович проводила каникулы в Башкортостане, в одном из самым популярных мест для отдыха у местных жителей, на базе отдыха на Павловском водохранилище.
https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592059672.html
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куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, знаменитости, звезды, новости - туризм, шоу-бизнес, красная поляна, анна семенович, сочи

Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников

20:53 09.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт "Песня года"
Концерт Песня года - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Певица, актриса и ведущая Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников и куда вскоре отправится.
"Ох бурные были дни, у меня было много перелетов, переездов и каждый день на чемодане, – сообщила она в своем инстаграме. – Настало время себя полюбить и дать возможность отдохнуть".
Анна Семенович уточнила, как она собирается это делать: первое – никакого шампанского, второе - сон по восемь-девять часов и регулярный прием витаминов.
"И самое главное слушать себя и понимать, что в этот момент хочет мой организм", – уточнила она.
Актриса и певица добавила, что в ближайшее время ее ждет поездка в Красную Поляну.
"Свежий воздух и катание на лыжах в удовольствие, быстро приведут меня в порядок!", – написала она.
До этого певица Анна Семенович проводила каникулы в Башкортостане, в одном из самым популярных мест для отдыха у местных жителей, на базе отдыха на Павловском водохранилище.
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