https://ria.ru/20210109/semenovich-1592414851.html

Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников

Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников

Певица, актриса и ведущая Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников и куда вскоре отправится. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T20:53

2021-01-09T20:53

2021-01-09T20:53

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Певица, актриса и ведущая Анна Семенович рассказала, как восстанавливается после праздников и куда вскоре отправится."Ох бурные были дни, у меня было много перелетов, переездов и каждый день на чемодане, – сообщила она в своем инстаграме. – Настало время себя полюбить и дать возможность отдохнуть".Анна Семенович уточнила, как она собирается это делать: первое – никакого шампанского, второе - сон по восемь-девять часов и регулярный прием витаминов. "И самое главное слушать себя и понимать, что в этот момент хочет мой организм", – уточнила она.Актриса и певица добавила, что в ближайшее время ее ждет поездка в Красную Поляну."Свежий воздух и катание на лыжах в удовольствие, быстро приведут меня в порядок!", – написала она.До этого певица Анна Семенович проводила каникулы в Башкортостане, в одном из самым популярных мест для отдыха у местных жителей, на базе отдыха на Павловском водохранилище.

https://ria.ru/20210105/puteshestviya-1592059672.html

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2021

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