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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/rabota-1592362392.html
Некоторые участники штурма Капитолия лишились работы, сообщило СМИ
Некоторые участники штурма Капитолия лишились работы, сообщило СМИ
Некоторые участники беспорядков у Капитолия в Вашингтоне уже лишились рабочих мест, работодатели вычислили их по фотографиям, сообщает канал CBS News. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:33
2021-01-09T02:33
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Некоторые участники беспорядков у Капитолия в Вашингтоне уже лишились рабочих мест, работодатели вычислили их по фотографиям, сообщает канал CBS News.В том числе, как отмечает канал, на следующий день после беспорядков одна из компаний разместила на своем сайте заявление следующего содержания: "Navistar Direct Marketing стало известно, что 6 января 2021 года в Капитолии США во время проникновения в здание был замечен мужчина с бейджем компании Navistar. После изучения фотографических свидетельств, о которых идет речь, сотрудник был уволен по факту нарушения".Как отмечалось в заявлении, которое цитировал телеканал, несмотря на то, что компания поддерживает право всех работников на мирную и законную реализацию права на свободу слова, "любой сотрудник, демонстрирующий опасное поведение, ставящее под угрозу здоровье и безопасность других, больше не будет иметь возможности работать в Navistar Direct Marketing".Телеканал приводит примеры других аналогичных случаев.
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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире

Некоторые участники штурма Капитолия лишились работы, сообщило СМИ

02:33 09.01.2021
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Некоторые участники беспорядков у Капитолия в Вашингтоне уже лишились рабочих мест, работодатели вычислили их по фотографиям, сообщает канал CBS News.
"Некоторые люди, которые были в Капитолии в среду, остались без работы после того, как их фотографии с протестов появились в интернете", - говорится в сообщении.
В том числе, как отмечает канал, на следующий день после беспорядков одна из компаний разместила на своем сайте заявление следующего содержания: "Navistar Direct Marketing стало известно, что 6 января 2021 года в Капитолии США во время проникновения в здание был замечен мужчина с бейджем компании Navistar. После изучения фотографических свидетельств, о которых идет речь, сотрудник был уволен по факту нарушения".
Как отмечалось в заявлении, которое цитировал телеканал, несмотря на то, что компания поддерживает право всех работников на мирную и законную реализацию права на свободу слова, "любой сотрудник, демонстрирующий опасное поведение, ставящее под угрозу здоровье и безопасность других, больше не будет иметь возможности работать в Navistar Direct Marketing".
Телеканал приводит примеры других аналогичных случаев.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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