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Умер худрук Русского академического драмтеатра Рабинович

Умер худрук Русского академического драмтеатра Рабинович

Художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович скончался в Уфе, сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T21:53

2021-01-09T21:53

2021-01-09T21:53

россия

республика башкортостан

уфа

махачкала

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УФА, 9 янв - РИА Новости. Художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович скончался в Уфе, сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года, заслуженный деятель искусств России и республики Башкортостан. В 2015 году был удостоен государственной награды Башкирии - Ордена Дружбы народов.Согласно справочной информации театра, в 1961 году Рабинович поступил в Уфимский авиационный институт и во время учебы стал одним из организаторов студенческого театра, на протяжении многих лет пользовавшегося популярностью не только в Уфе и республике, но и за ее пределами. С 1971 по 1976 год учился в театральном училище им. Б.В. Щукина на режиссерском отделении. Работал режиссером-постановщиком Русского драматического театра имени М.Горького в Махачкале.С 1984 года работал главным режиссером Русского академического драматического театра в Уфе, а с 1998 года - художественный руководитель.

россия

республика башкортостан

уфа

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, уфа, махачкала