Умер худрук Русского академического драмтеатра Рабинович
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
УФА, 9 янв - РИА Новости. Художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович скончался в Уфе, сообщила министр культуры Башкирии Амина Шафикова.
"Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... Дорогой Михаил Исакович - наставник, старший товарищ, друг... Целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом", - написала Шафикова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года, заслуженный деятель искусств России и республики Башкортостан. В 2015 году был удостоен государственной награды Башкирии - Ордена Дружбы народов.
Согласно справочной информации театра, в 1961 году Рабинович поступил в Уфимский авиационный институт и во время учебы стал одним из организаторов студенческого театра, на протяжении многих лет пользовавшегося популярностью не только в Уфе и республике, но и за ее пределами. С 1971 по 1976 год учился в театральном училище им. Б.В. Щукина на режиссерском отделении. Работал режиссером-постановщиком Русского драматического театра имени М.Горького в Махачкале.
С 1984 года работал главным режиссером Русского академического драматического театра в Уфе, а с 1998 года - художественный руководитель.