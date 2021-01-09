https://ria.ru/20210109/pozhar-1592408081.html
В Тюменской области семь человек погибли при пожаре в частном доме
В Тюменской области семь человек погибли при пожаре в частном доме
Семь человек погибли в результате пожара в частном доме в Тюменской области, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T17:27
2021-01-09T17:27
2021-01-09T21:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Семь человек погибли в результате пожара в частном доме в Тюменской области, сообщил СК на своем сайте.Отмечается, что загорелись "дом и постройки" по улице Трактовой поселка Боровский. Открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Губернатор области Александр Моор написал в Instagram, что взял расследование причин пожара на личный контроль. Он напомнил, что в регионе перед Новым годом уже происходили "подобные трагедии" в Ялуторовском районе и Тобольске. "Я дважды жестко обращал внимание всех ответственных структур — в связи с холодами надо резко усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. <...> Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону", — подчеркнул глава области. Моор также призвал жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
https://ria.ru/20210109/pozhar-1592387300.html
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Кадры с места пожара в Тюменской области
В Тюменской области по факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело
2021-01-09T17:27
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия