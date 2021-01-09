https://ria.ru/20210109/pozhar-1592408081.html

В Тюменской области семь человек погибли при пожаре в частном доме

В Тюменской области семь человек погибли при пожаре в частном доме

Семь человек погибли в результате пожара в частном доме в Тюменской области, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T17:27

2021-01-09T17:27

2021-01-09T21:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

происшествия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Семь человек погибли в результате пожара в частном доме в Тюменской области, сообщил СК на своем сайте.Отмечается, что загорелись "дом и постройки" по улице Трактовой поселка Боровский. Открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".Губернатор области Александр Моор написал в Instagram, что взял расследование причин пожара на личный контроль. Он напомнил, что в регионе перед Новым годом уже происходили "подобные трагедии" в Ялуторовском районе и Тобольске. "Я дважды жестко обращал внимание всех ответственных структур — в связи с холодами надо резко усилить контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. <...> Вместе с правоохранительными органами мы установим виновных. Они ответят по закону", — подчеркнул глава области. Моор также призвал жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

https://ria.ru/20210109/pozhar-1592387300.html

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2021

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Кадры с места пожара в Тюменской области В Тюменской области по факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело 2021-01-09T17:27 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия