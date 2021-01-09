https://ria.ru/20210109/podrostok-1592360738.html
В МЧС уточнили информацию о спасенном из-под лавины под Норильском
В МЧС уточнили информацию о спасенном из-под лавины под Норильском
Спасенным из-под лавины у Норильска оказался 15-летний подросток, а не девушка, сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T01:43
2021-01-09T01:43
2021-01-09T07:53
сход лавины под норильском
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
норильск
происшествия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Спасенным из-под лавины у Норильска оказался 15-летний подросток, а не девушка, сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации города Евгений Панферов.Ранее МЧС России сообщило, что на месте схода лавины нашли молодую женщину хрупкого телосложения, которую приняли за подростка.Ранее Панферов сообщал, что спасенный человек получил множественные переломы, обширное обморожение и в шоковом состоянии был госпитализирован.
https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html
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Спасатели эвакуируют найденного под завалом человека
Молодой парень обнаружен на месте схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске и передан врачам. Об этом сообщили в МЧС России в пятницу. Ранее стало известно о сходе снежной лавины, которая засыпала несколько домиков горнолыжного комплекса. В МЧС сообщается, что под завалами оказалось до шести строений. По первоначальной информации ведомства, снегом засыпало пять домиков.
2021-01-09T01:43
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сход лавины под норильском, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, норильск, происшествия