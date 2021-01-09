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На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода
На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода
Автомобилист на юго-востоке Москвы сбил трех пешеходов, выходивших из трамвая, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 09.01.2021
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авто
москва
дтп
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Автомобилист на юго-востоке Москвы сбил трех пешеходов, выходивших из трамвая, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Происшествие случилось на Красноказарменной улице, дом 14.Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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авто, москва, дтп, происшествия

На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода

00:50 09.01.2021 (обновлено: 11:01 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Автомобилист на юго-востоке Москвы сбил трех пешеходов, выходивших из трамвая, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Происшествие случилось на Красноказарменной улице, дом 14.

"Водитель Škoda Octavia совершил наезд на трех человек, которые выходили из трамвая на остановке. Один человек скончался, два пострадали", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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