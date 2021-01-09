https://ria.ru/20210109/peshekhod-1592358925.html

На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода

На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода

Автомобилист на юго-востоке Москвы сбил трех пешеходов, выходивших из трамвая, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T00:50

2021-01-09T00:50

2021-01-09T11:01

авто

москва

дтп

происшествия

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Автомобилист на юго-востоке Москвы сбил трех пешеходов, выходивших из трамвая, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Происшествие случилось на Красноказарменной улице, дом 14.Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20210101/dtp-1591756113.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, дтп, происшествия