https://ria.ru/20210109/peshekhod-1592358925.html
На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода
На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил пешехода
Автомобилист на юго-востоке Москвы сбил трех пешеходов, выходивших из трамвая, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T00:50
2021-01-09T00:50
2021-01-09T11:01
авто
москва
дтп
происшествия
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Автомобилист на юго-востоке Москвы сбил трех пешеходов, выходивших из трамвая, один из них погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Происшествие случилось на Красноказарменной улице, дом 14.Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20210101/dtp-1591756113.html
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авто, москва, дтп, происшествия