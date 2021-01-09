https://ria.ru/20210109/parkovka-1592400830.html
Московские парковки 10 января будут работать по тарифу воскресного дня
Московские парковки 10 января будут работать по тарифу воскресного дня
Парковки в Москве 10 января будут работать по тарифу воскресного дня, они будут платными в зонах с тарифом 380 рублей в час, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T15:43
2021-01-09T15:43
2021-01-09T15:43
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Парковки в Москве 10 января будут работать по тарифу воскресного дня, они будут платными в зонах с тарифом 380 рублей в час, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.В дептрансе также попросили водителей быть внимательными, парковаться только в разрешённых местах и вовремя оплачивать парковку.
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