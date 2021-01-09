https://ria.ru/20210109/otnosheniya-1592385910.html
КНДР осознала, что переговоры с США ни к чему не ведут, считает эксперт
КНДР осознала, что переговоры с США ни к чему не ведут, считает эксперт
КНДР осознала, что позиция США по отношению к Северной Корее не меняется, какая бы администрация ни пришла к власти, поэтому теперь будет полагаться на развитие РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T12:28
2021-01-09T12:28
2021-01-09T12:28
корейский полуостров
ким чен ын
сша
в мире
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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. КНДР осознала, что позиция США по отношению к Северной Корее не меняется, какая бы администрация ни пришла к власти, поэтому теперь будет полагаться на развитие отношений с другими странами, такими как Россия и Китай, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.В КНДР проходит 8-й съезд партии, где подводятся итоги прошедших пяти лет и ставятся цели на будущее. Лидер страны Ким Чен Ын уже четыре дня выступает с докладом, в котором рассказал о достижениях страны и планах будущего развития, включая оборону и внешние связи.Ким Чен Ын заявил, что будет развивать отношения с РФ и Китаем, а в плане отношений с Южной Кореей и США все зависит от поведения этих стран. Что касается США, северокорейский лидер в докладе назвал их враждебную политику основным препятствием и "врагом" на пути развития Северной Кореи. Ключом к продолжению диалога является отказ США этой политики. Но Ким Чен Ын выразил уверенность, что независимо от того, кто занимает руководящие посты в Вашингтоне, суть их отношения к КНДР "не меняется".По его мнению, важными являются не раз повторяющиеся в докладе Ким Чен Ына слова о том, что КНДР продолжит укреплять "сплоченность и дружбу со всеми странами в мире, уважающими ее суверенитет".Ряд экспертов оценивают высказывания Ким Чен Ына о том, что развитие отношений КНДР и США зависит от самих США, как оставленную возможность прогресса диалога. Но, как отмечает профессор Университета Вонгван, директор Центра политики и дипломатии Кореи и Китая Чхве Чжэ Док, учитывая внутреннюю обстановку в США, тематика денуклеаризации Корейского полуострова будет поначалу далеко не первой в списке ее внешнеполитических приоритетов. Поэтому ждать каких-то изменений со стороны США в ближайшее время действительно не приходится.Правительство Байдена не исключало проведения саммита США-КНДР при условии, что Северная Корея пойдёт на ядерное разоружение.По его словам, "ещё одной сложностью может стать то, что председатель Ким Чен Ын, уже трижды обсуждавший на встрече с президентом США "большую сделку", может не откликнуться на предложение новой администрации о рабочих переговорах с командой по стратегии в отношении Северной Кореи". Поэтому в зависимости от позиции американской стороны и выбранной ею стратегии нельзя полностью исключать и стратегических провокаций со стороны Северной Кореи, как в конце 2017 года, считает эксперт.Он добавил, что если негативный сценарий повторится, то с трудом достигнутые Пханмунчжомская декларация от 27 апреля и военное соглашение от 19 сентября (2018 г.) могут быть аннулированы, и на Корейском полуострове может обостриться военная напряжённость.
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/kndr-1592374401.html
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корейский полуостров, ким чен ын, сша, в мире
СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. КНДР осознала, что позиция США по отношению к Северной Корее не меняется, какая бы администрация ни пришла к власти, поэтому теперь будет полагаться на развитие отношений с другими странами, такими как Россия и Китай, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.
В КНДР проходит 8-й съезд партии, где подводятся итоги прошедших пяти лет и ставятся цели на будущее. Лидер страны Ким Чен Ын
уже четыре дня выступает с докладом, в котором рассказал о достижениях страны и планах будущего развития, включая оборону и внешние связи.
Ким Чен Ын заявил, что будет развивать отношения с РФ и Китаем, а в плане отношений с Южной Кореей и США все зависит от поведения этих стран. Что касается США, северокорейский лидер в докладе назвал их враждебную политику основным препятствием и "врагом" на пути развития Северной Кореи. Ключом к продолжению диалога является отказ США этой политики. Но Ким Чен Ын выразил уверенность, что независимо от того, кто занимает руководящие посты в Вашингтоне, суть их отношения к КНДР "не меняется".
"Кто бы ни управлял США, их сущность и суть политики по отношению к КНДР не меняется", — это предложение в докладе Ким Чен Ына объясняет все. КНДР поняла, что ни Байден, ни кто-то другой не смогут выполнить то, что не удалось даже Трампу", - заявил эксперт в комментарии, полученном РИА Новости.
По его мнению, важными являются не раз повторяющиеся в докладе Ким Чен Ына слова о том, что КНДР продолжит укреплять "сплоченность и дружбу со всеми странами в мире, уважающими ее суверенитет".
"Северная Корея не будет полагаться только на США и будет расширять внешние отношения согласно универсальным международным нормам с упором на разделяющие с ней интересы Россию и Китай", - заявил Ким Дон Ёп.
Ряд экспертов оценивают высказывания Ким Чен Ына о том, что развитие отношений КНДР и США зависит от самих США, как оставленную возможность прогресса диалога. Но, как отмечает профессор Университета Вонгван, директор Центра политики и дипломатии Кореи и Китая Чхве Чжэ Док, учитывая внутреннюю обстановку в США, тематика денуклеаризации Корейского полуострова будет поначалу далеко не первой в списке ее внешнеполитических приоритетов. Поэтому ждать каких-то изменений со стороны США в ближайшее время действительно не приходится.
Правительство Байдена не исключало проведения саммита США-КНДР при условии, что Северная Корея пойдёт на ядерное разоружение.
"Однако администрация Байдена, по-видимому, отдаст приоритет методу "снизу вверх" (Bottom-up), предполагающий достижение денуклеаризации через дипломатическое вовлечение, основанное принципах и учёте мнений экспертного сообщества. Поэтому от момента формирования команды по Северной Корее и выработки политики до достижения ощутимых результатов может пройти немало времени", - сказал Чхве Чжэ Док РИА Новости.
По его словам, "ещё одной сложностью может стать то, что председатель Ким Чен Ын, уже трижды обсуждавший на встрече с президентом США
"большую сделку", может не откликнуться на предложение новой администрации о рабочих переговорах с командой по стратегии в отношении Северной Кореи". Поэтому в зависимости от позиции американской стороны и выбранной ею стратегии нельзя полностью исключать и стратегических провокаций со стороны Северной Кореи, как в конце 2017 года, считает эксперт.
Он добавил, что если негативный сценарий повторится, то с трудом достигнутые Пханмунчжомская декларация от 27 апреля и военное соглашение от 19 сентября (2018 г.) могут быть аннулированы, и на Корейском полуострове
может обостриться военная напряжённость.