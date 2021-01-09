https://ria.ru/20210109/otnosheniya-1592385910.html

КНДР осознала, что переговоры с США ни к чему не ведут, считает эксперт

КНДР осознала, что переговоры с США ни к чему не ведут, считает эксперт

КНДР осознала, что позиция США по отношению к Северной Корее не меняется, какая бы администрация ни пришла к власти, поэтому теперь будет полагаться на развитие РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T12:28

2021-01-09T12:28

2021-01-09T12:28

корейский полуостров

ким чен ын

сша

в мире

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СЕУЛ, 9 янв – РИА Новости. КНДР осознала, что позиция США по отношению к Северной Корее не меняется, какая бы администрация ни пришла к власти, поэтому теперь будет полагаться на развитие отношений с другими странами, такими как Россия и Китай, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.В КНДР проходит 8-й съезд партии, где подводятся итоги прошедших пяти лет и ставятся цели на будущее. Лидер страны Ким Чен Ын уже четыре дня выступает с докладом, в котором рассказал о достижениях страны и планах будущего развития, включая оборону и внешние связи.Ким Чен Ын заявил, что будет развивать отношения с РФ и Китаем, а в плане отношений с Южной Кореей и США все зависит от поведения этих стран. Что касается США, северокорейский лидер в докладе назвал их враждебную политику основным препятствием и "врагом" на пути развития Северной Кореи. Ключом к продолжению диалога является отказ США этой политики. Но Ким Чен Ын выразил уверенность, что независимо от того, кто занимает руководящие посты в Вашингтоне, суть их отношения к КНДР "не меняется".По его мнению, важными являются не раз повторяющиеся в докладе Ким Чен Ына слова о том, что КНДР продолжит укреплять "сплоченность и дружбу со всеми странами в мире, уважающими ее суверенитет".Ряд экспертов оценивают высказывания Ким Чен Ына о том, что развитие отношений КНДР и США зависит от самих США, как оставленную возможность прогресса диалога. Но, как отмечает профессор Университета Вонгван, директор Центра политики и дипломатии Кореи и Китая Чхве Чжэ Док, учитывая внутреннюю обстановку в США, тематика денуклеаризации Корейского полуострова будет поначалу далеко не первой в списке ее внешнеполитических приоритетов. Поэтому ждать каких-то изменений со стороны США в ближайшее время действительно не приходится.Правительство Байдена не исключало проведения саммита США-КНДР при условии, что Северная Корея пойдёт на ядерное разоружение.По его словам, "ещё одной сложностью может стать то, что председатель Ким Чен Ын, уже трижды обсуждавший на встрече с президентом США "большую сделку", может не откликнуться на предложение новой администрации о рабочих переговорах с командой по стратегии в отношении Северной Кореи". Поэтому в зависимости от позиции американской стороны и выбранной ею стратегии нельзя полностью исключать и стратегических провокаций со стороны Северной Кореи, как в конце 2017 года, считает эксперт.Он добавил, что если негативный сценарий повторится, то с трудом достигнутые Пханмунчжомская декларация от 27 апреля и военное соглашение от 19 сентября (2018 г.) могут быть аннулированы, и на Корейском полуострове может обостриться военная напряжённость.

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/kndr-1592374401.html

https://ria.ru/20201208/sanktsii-1588292624.html

https://ria.ru/20201120/sanktsii-1585525114.html

корейский полуостров

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корейский полуостров, ким чен ын, сша, в мире