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СМИ раскрыло подробности гибели новорожденных в индийском госпитале
СМИ раскрыло подробности гибели новорожденных в индийском госпитале
Десять новорожденных погибли в индийском штате Махараштра в результате пожара, вспыхнувшего в госпитале ночью, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T07:43
2021-01-09T07:43
2021-01-09T14:58
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв — РИА Новости. Десять новорожденных погибли в индийском штате Махараштра в результате пожара, вспыхнувшего в госпитале ночью, сообщает телеканал NDTV.Несчастный случай произошел в отделении по уходу за больными новорожденными районной больницы города Бхандара в два часа ночи. Дым из неонатального отделения заметила медсестра, которая сообщила о пожаре врачам и другому персоналу. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.По словам представителей больницы, в палате находились младенцы в возрасте от одного до трех месяцев.Пострадавшие младенцы переведены в другую палату. Также в целях предосторожности в другие палаты переведены пациенты из отделения интенсивной терапии, отделения диализа и родильного отделения.Премьер-министр Нарендра Моди выразил сожаление по поводу "душераздирающей трагедии" и выразил соболезнования семьям погибших.Также сожаления в связи с инцидентом выразил главный министр Махараштры Уддхав Теккерей. Он приказал провести расследование случившегося, а также выплатить семьям погибших детей по 500 тысяч рупий (около 6,8 тысячи долларов).
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нарендра моди, махараштра, нью-дели, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв — РИА Новости.
Десять новорожденных погибли в индийском штате Махараштра
в результате пожара, вспыхнувшего в госпитале ночью, сообщает телеканал NDTV
.
Несчастный случай произошел в отделении по уходу за больными новорожденными районной больницы города Бхандара в два часа ночи. Дым из неонатального отделения заметила медсестра, которая сообщила о пожаре врачам и другому персоналу. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.
"Десять детей погибли в результате пожара, который вспыхнул в отделении по уходу за новорожденными районной больницы общего профиля Бхандара сегодня в два часа ночи. Семь детей были спасены из отделения", — сказал окружной хирург Прамод Хандате.
По словам представителей больницы, в палате находились младенцы в возрасте от одного до трех месяцев.
Пострадавшие младенцы переведены в другую палату. Также в целях предосторожности в другие палаты переведены пациенты из отделения интенсивной терапии, отделения диализа и родильного отделения.
Премьер-министр Нарендра Моди
выразил сожаление по поводу "душераздирающей трагедии" и выразил соболезнования семьям погибших.
Также сожаления в связи с инцидентом выразил главный министр Махараштры Уддхав Теккерей. Он приказал провести расследование случившегося, а также выплатить семьям погибших детей по 500 тысяч рупий (около 6,8 тысячи долларов).