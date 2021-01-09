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СМИ раскрыло подробности гибели новорожденных в индийском госпитале
СМИ раскрыло подробности гибели новорожденных в индийском госпитале
Десять новорожденных погибли в индийском штате Махараштра в результате пожара, вспыхнувшего в госпитале ночью, сообщает телеканал NDTV. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T07:43
2021-01-09T14:58
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индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв — РИА Новости. Десять новорожденных погибли в индийском штате Махараштра в результате пожара, вспыхнувшего в госпитале ночью, сообщает телеканал NDTV.Несчастный случай произошел в отделении по уходу за больными новорожденными районной больницы города Бхандара в два часа ночи. Дым из неонатального отделения заметила медсестра, которая сообщила о пожаре врачам и другому персоналу. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.По словам представителей больницы, в палате находились младенцы в возрасте от одного до трех месяцев.Пострадавшие младенцы переведены в другую палату. Также в целях предосторожности в другие палаты переведены пациенты из отделения интенсивной терапии, отделения диализа и родильного отделения.Премьер-министр Нарендра Моди выразил сожаление по поводу "душераздирающей трагедии" и выразил соболезнования семьям погибших.Также сожаления в связи с инцидентом выразил главный министр Махараштры Уддхав Теккерей. Он приказал провести расследование случившегося, а также выплатить семьям погибших детей по 500 тысяч рупий (около 6,8 тысячи долларов).
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нарендра моди, махараштра, нью-дели, индия, в мире

СМИ раскрыло подробности гибели новорожденных в индийском госпитале

07:43 09.01.2021 (обновлено: 14:58 09.01.2021)
 
© AFP 2020СМИ и полиция возле районной больницы в индийском штате Махараштра, где произошел пожар
СМИ и полиция возле районной больницы в индийском штате Махараштра, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AFP 2020
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв — РИА Новости. Десять новорожденных погибли в индийском штате Махараштра в результате пожара, вспыхнувшего в госпитале ночью, сообщает телеканал NDTV.
Несчастный случай произошел в отделении по уходу за больными новорожденными районной больницы города Бхандара в два часа ночи. Дым из неонатального отделения заметила медсестра, которая сообщила о пожаре врачам и другому персоналу. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

"Десять детей погибли в результате пожара, который вспыхнул в отделении по уходу за новорожденными районной больницы общего профиля Бхандара сегодня в два часа ночи. Семь детей были спасены из отделения", — сказал окружной хирург Прамод Хандате.

По словам представителей больницы, в палате находились младенцы в возрасте от одного до трех месяцев.
Пострадавшие младенцы переведены в другую палату. Также в целях предосторожности в другие палаты переведены пациенты из отделения интенсивной терапии, отделения диализа и родильного отделения.
Премьер-министр Нарендра Моди выразил сожаление по поводу "душераздирающей трагедии" и выразил соболезнования семьям погибших.
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Также сожаления в связи с инцидентом выразил главный министр Махараштры Уддхав Теккерей. Он приказал провести расследование случившегося, а также выплатить семьям погибших детей по 500 тысяч рупий (около 6,8 тысячи долларов).
 
Нарендра МодиМахараштраНью-ДелиИндияВ мире
 
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