Эксперт рассказал, какие наушники могут повредить слух
02:12 09.01.2021 (обновлено: 11:03 09.01.2021)
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Наушники — это весьма безопасное средство для прослушивания музыки. Конечно, если речь идет о качественной продукции известных брендов, где на разработки выделены внушительные суммы, а производители дорожат своим именем, рассказал агентству "Прайм" вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК, вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев.
"От малоизвестных китайских аналогов не стоит ждать первоклассного звучания — дешевые элементы в такой продукции не способны передать всего многообразия звуков, а это значит, что вы периодически будете слышать различные хрусты, шипение, треск", — поясняет эксперт.
При этом качество звука неспособно оказать негативное влияние на слух. А вот громкость — очень даже может. Не стоит пытаться заглушить шумы, к примеру, в общественном транспорте — этим вы лишь ухудшите ситуацию, советует он.
Модные и удобные наушники-вкладыши также могут быть опасны для слуха.
"Находясь глубоко в ушном канале, они оказывают колоссальное давление на внутреннее ухо даже на средней громкости", — предостерегает Нерюев.
Лучше выбрать накладные наушники с шумоподавлением — они безопасны при грамотном использовании и обеспечивают оптимальный звук.
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