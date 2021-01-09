https://ria.ru/20210109/naushniki-1592359504.html

Эксперт рассказал, какие наушники могут повредить слух

Эксперт рассказал, какие наушники могут повредить слух

Наушники — это весьма безопасное средство для прослушивания музыки. Конечно, если речь идет о качественной продукции известных брендов, где на разработки... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T02:12

2021-01-09T02:12

2021-01-09T11:03

владимир нерюев

наушники

россия

нарушения слуха

здоровье

технологии

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Наушники — это весьма безопасное средство для прослушивания музыки. Конечно, если речь идет о качественной продукции известных брендов, где на разработки выделены внушительные суммы, а производители дорожат своим именем, рассказал агентству "Прайм" вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК, вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев.При этом качество звука неспособно оказать негативное влияние на слух. А вот громкость — очень даже может. Не стоит пытаться заглушить шумы, к примеру, в общественном транспорте — этим вы лишь ухудшите ситуацию, советует он. Модные и удобные наушники-вкладыши также могут быть опасны для слуха.Лучше выбрать накладные наушники с шумоподавлением — они безопасны при грамотном использовании и обеспечивают оптимальный звук.

https://ria.ru/20201217/izluchenie-1589596776.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нерюев, наушники, россия, нарушения слуха, здоровье, технологии