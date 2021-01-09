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Эксперт рассказал, какие наушники могут повредить слух
Эксперт рассказал, какие наушники могут повредить слух
Наушники — это весьма безопасное средство для прослушивания музыки. Конечно, если речь идет о качественной продукции известных брендов, где на разработки... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T02:12
2021-01-09T11:03
владимир нерюев
наушники
россия
нарушения слуха
здоровье
технологии
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Наушники — это весьма безопасное средство для прослушивания музыки. Конечно, если речь идет о качественной продукции известных брендов, где на разработки выделены внушительные суммы, а производители дорожат своим именем, рассказал агентству "Прайм" вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК, вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев.При этом качество звука неспособно оказать негативное влияние на слух. А вот громкость — очень даже может. Не стоит пытаться заглушить шумы, к примеру, в общественном транспорте — этим вы лишь ухудшите ситуацию, советует он. Модные и удобные наушники-вкладыши также могут быть опасны для слуха.Лучше выбрать накладные наушники с шумоподавлением — они безопасны при грамотном использовании и обеспечивают оптимальный звук.
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владимир нерюев, наушники, россия, нарушения слуха, здоровье, технологии

Эксперт рассказал, какие наушники могут повредить слух

02:12 09.01.2021 (обновлено: 11:03 09.01.2021)
 
CC0 / StockSnap / Девушка в наушниках
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Наушники — это весьма безопасное средство для прослушивания музыки. Конечно, если речь идет о качественной продукции известных брендов, где на разработки выделены внушительные суммы, а производители дорожат своим именем, рассказал агентству "Прайм" вице-президент по развитию бизнеса маркетплейса СПУТНИК, вице-президент коммуникационной группы iMARS Владимир Нерюев.

"От малоизвестных китайских аналогов не стоит ждать первоклассного звучания — дешевые элементы в такой продукции не способны передать всего многообразия звуков, а это значит, что вы периодически будете слышать различные хрусты, шипение, треск", — поясняет эксперт.

При этом качество звука неспособно оказать негативное влияние на слух. А вот громкость — очень даже может. Не стоит пытаться заглушить шумы, к примеру, в общественном транспорте — этим вы лишь ухудшите ситуацию, советует он.
Модные и удобные наушники-вкладыши также могут быть опасны для слуха.
"Находясь глубоко в ушном канале, они оказывают колоссальное давление на внутреннее ухо даже на средней громкости", — предостерегает Нерюев.
Лучше выбрать накладные наушники с шумоподавлением — они безопасны при грамотном использовании и обеспечивают оптимальный звук.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Владимир НерюевнаушникиРоссиянарушения слухаЗдоровьеТехнологии
 
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