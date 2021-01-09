https://ria.ru/20210109/nalog-1589126041.html

Плюс налог: кому и сколько придется платить за счет в банке

Плюс налог: кому и сколько придется платить за счет в банке

С первого января доходы по депозитам свыше одного миллиона рублей облагаются НДФЛ. Это коснется всего одного процента вкладчиков и даже среди них есть те, кому... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:00

2021-01-09T08:00

2021-01-09T08:04

налоги

вклады

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

агентство по страхованию вкладов

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. С первого января доходы по депозитам свыше одного миллиона рублей облагаются НДФЛ. Это коснется всего одного процента вкладчиков и даже среди них есть те, кому дополнительные платежи не грозят. В нюансах новой фискальной ситуации разбиралось РИА Новости. На один налог большеНалог в 13 процентов взимается с совокупных доходов, полученных в течение года по депозитам и превышающих определенный лимит, который определяется исходя из ключевой ставки. Например, вы разместили миллион рублей под шесть процентов годовых и в итоге заработали 60 тысяч. Предположим, ключевая ставка на начало года — четыре процента. Тогда необлагаемый доход — 40 тысяч. В результате ваш налог — 2600 рублей (60 тысяч минус 40, умноженные на 13 процентов). Это рассчитает Федеральная налоговая служба (ФНС) на основании банковских сведений. Декларацию подавать не нужно. Кредитные организации предоставят информацию налоговикам по всем счетам. То есть дробить средства на несколько депозитов в разных банках, чтобы уйти от налога, бессмысленно. Их просуммируют. "Первые платежки налогоплательщики получат в 2022-м. ФНС направит уведомление, как в случае с транспортным, земельным налогами — и на имущество. Заплатить нужно не позднее 1 декабря", — поясняет Ирина Еремина, консультант сервиса по возврату налогов "Налогия". Проценты в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на день фактического получения дохода, отмечает Александр Баранов, управляющий партнер юридической компании "Нимандс Лигал". Изменение размера вклада из-за курсовых колебаний при расчете НДФЛ не учитывается. Кому налог не страшенНовый налог не затронет рублевые вклады со ставкой до одного процента годовых независимо от суммы. "С одной стороны, это плюс. Но с другой — возникает несправедливость, когда фактически доход большой, а налога нет", — продолжает собеседница агентства. Также не придется платить владельцам эскроу-счетов, используемых для снижения рисков при оформлении какой-либо сделки. Одна сторона вносит на него деньги, которые замораживаются. Другая их получит только после того, как выполнит свои обязательства. Например, передаст право собственности, переоформит машину и так далее. Собранные налоги пойдут на социальные нужды. Как ранее отметил Владимир Путин — на поддержку семей с детьми, помощь потерявшим работу или оказавшимся на больничном."Экономике это даст дополнительный доход, но на привлекательности вкладов скажется негативно. Депозиты активно закрывают. Растет интерес к альтернативным способам инвестирования", — предупреждает Ирина Еремина. По данным ЦБ, в октябре со вкладов забрали 111 миллиардов рублей. Причем как из двенадцати системно значимых банков, так и из топ-100. И если бы не увеличение средств на эскроу-счетах для покупки жилья, кредитные организации потеряли бы 300 миллиардов рублей. Звездный час вкладов с авансовой выплатойНовый налог и отток средств вынуждает банки активнее привлекать клиентов, которые тоже задумываются об "оптимизации" или, проще говоря, об уклонении от фискальной нагрузки. Неудивительно, что в минувшем году наблюдался спрос на депозиты с выплатой дохода в начале срока — проценты вкладчик получает на следующий день после внесения денег на счет. "Этот финансовый продукт, учитывающий интересы обеих сторон, известен давно. Но в силу низких ставок и жестких условий он не был востребован. Теперь у него звездный час", — говорит Елена Одинцова, руководитель консалтингового агентства "ОдинГрад". Действительно, до середины лета такие депозиты предлагали лишь несколько некрупных банков, а сейчас рекламируют даже Газпромбанк, "Открытие". "Вклады с авансовой выплатой выгодны банку, поскольку таким образом он увеличивает клиентскую базу и оборотные средства", — продолжает эксперт. Однако прежде чем открывать депозит с опцией "Проценты вперед", стоит все взвесить, поскольку условия нестандартные. При досрочном расторжении ставка пересчитывается до минимальной "до востребования" в 0,01 процента. Поэтому аналитики советуют подумать: может, выгоднее оплатить налог и спать спокойно. Длинный вклад стал камнем преткновенияМежду тем популярность так называемых длинных депозитов стабильна. И именно они стали камнем преткновения. Проценты, набежавшие до 2021 года, не будут облагаться налогом, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе прямого эфира в рамках Международной недели инвесторов. "Возможно, к моменту, когда потребуется уплачивать НДФЛ, в закон внесут поправки. Одна из возможных — о долгосрочных вкладах. Пока они попадают под налог. Скажем, если в январе 2018-го был открыт вклад под семь процентов годовых на три года, то в январе 2021-го по нему начислят 21 процент дохода и с него придется уплатить налог на общих основаниях. Хотя фактически этот налог за период до 2021 года", — отмечает Ирина Еремина. По словам Швецова, ЦБ и Минфин договорились о поправках в Налоговый кодекс. В ведомстве Антона Силуанова заявили, что такие предложения поступили, вопрос обсуждается, но решения пока нет. По данным Агентства по страхованию вкладов, на начало 2020 года в российских банках было 5,9 миллиона счетов физических лиц с суммой свыше миллиона рублей. Это один процент депозитов. Всего — 17,95 триллиона рублей, или 57 процентов того, что держат на банковских вкладах.

https://ria.ru/20201116/aktsii-1584472059.html

https://ria.ru/20201007/investitsii-1578416574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, вклады, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), агентство по страхованию вкладов