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В России утвердили правила организации ликвидации разливов нефти
В России утвердили правила организации ликвидации разливов нефти
Кабмин РФ утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, следует из... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T17:20
2021-01-09T17:20
экономика
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Правилами устанавливаются требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории страны. Кроме того, устанавливаются критерии определения объектов, которые предназначены для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатация которых допускается только при наличии плана.Также правила устанавливают порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации, осуществляющей деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.Постановление вступило в силу с 1 января и действует до 1 января 2027 года.
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экономика

В России утвердили правила организации ликвидации разливов нефти

17:20 09.01.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефти на реке Хатанга
Ликвидация последствий разлива нефти на реке Хатанга - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации", - говорится в документе.
Правилами устанавливаются требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории страны. Кроме того, устанавливаются критерии определения объектов, которые предназначены для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатация которых допускается только при наличии плана.
Также правила устанавливают порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации, осуществляющей деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Постановление вступило в силу с 1 января и действует до 1 января 2027 года.
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