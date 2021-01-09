https://ria.ru/20210109/likvidatsiya-1592407457.html

В России утвердили правила организации ликвидации разливов нефти

В России утвердили правила организации ликвидации разливов нефти

Кабмин РФ утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, следует из... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T17:20

2021-01-09T17:20

2021-01-09T17:20

экономика

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории России, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Правилами устанавливаются требования к содержанию планов предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории страны. Кроме того, устанавливаются критерии определения объектов, которые предназначены для осуществления деятельности в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатация которых допускается только при наличии плана.Также правила устанавливают порядок проведения комплексных учений по подтверждению готовности организации, осуществляющей деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.Постановление вступило в силу с 1 января и действует до 1 января 2027 года.

https://ria.ru/20210109/issledovaniya-1592379576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика