https://ria.ru/20210109/lavina-1592366343.html

Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске

Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске

Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и травмирования других туристов после схода лавины на горнолыжной базе в Норильске, сообщает... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T05:26

2021-01-09T05:26

2021-01-09T05:34

сход лавины под норильском

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и травмирования других туристов после схода лавины на горнолыжной базе в Норильске, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.Ранее сообщалось, что в пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало несколько строений, в которых были люди. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он в тяжелом состоянии госпитализирован. В региональном главке СК сообщили, что также было найдено тело женщины 38 лет."Девятого января 2021 года около 0.30 в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о сходе снежной лавины на участке горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в районе Талнах города Норильска Красноярского края, в результате чего засыпало четыре строения, в которых находились люди… После установления первоначальных обстоятельств произошедшего… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в данный момент продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.

https://ria.ru/20210108/lavina-1592355667.html

красноярский край

норильск

красноярск

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сход лавины под норильском, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, красноярск, происшествия