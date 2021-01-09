https://ria.ru/20210109/lavina-1592358328.html

Власти уточняют возможность повторного схода лавины под Норильском

Власти уточняют возможность повторного схода лавины под Норильском

Погодные условия на месте схода лавины под Норильском достаточно сложные, сейчас уточняется возможность повторного схода снежной массы, сообщил начальник... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T00:31

2021-01-09T00:31

2021-01-09T05:35

сход лавины под норильском

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

норильск

красноярск

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Погодные условия на месте схода лавины под Норильском достаточно сложные, сейчас уточняется возможность повторного схода снежной массы, сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов.Также спасательной операции мешают личные автомобили, сообщает администрация Норильска."Штаб по ликвидации ЧС в районе горнолыжной базы, просит водителей транспортных средств убрать свои автомобили от подножья горы Отдельная. Автомобили мешают проведению спасательных работ", - говорится в сообщении на сайте мэрии города.По информации Панферова, на данный момент на месте снежного завала работают около 200 человек, плюс ожидается "подкрепление коллег из города Дудинки"."Точное количество домиков сейчас в данных погодных условиях определить трудно, по нашим расчетам, это около пяти-шести домиков. По поводу людей информация сейчас уточняется. Дело все в том, что информация поступила нам от жителя, и сейчас аварийные службы работают над уточнением информации", - добавил он.В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. Их количество уточняется. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в ЕДДС Норильска сообщали о четырех спасенных, однако позднее в МЧС эту информацию не подтвердили, уточнив, что под снегом находится шесть построек и там могут быть люди.

https://ria.ru/20210108/lavina-1592353207.html

москва

норильск

красноярск

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сход лавины под норильском, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, норильск, красноярск, происшествия