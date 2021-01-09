https://ria.ru/20210109/lavina-1592357717.html

В Норильске после схода лавины нашли 14-летнего подростка, сообщили в МЧС

В Норильске после схода лавины нашли 14-летнего подростка, сообщили в МЧС

Под снежным завалом после схода лавины в Норильске найден подросток 14 лет, его состояние уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T00:15

2021-01-09T00:15

2021-01-09T02:20

сход лавины под норильском

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 9 янв – РИА Новости. Под снежным завалом после схода лавины в Норильске найден подросток 14 лет, его состояние уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что в пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. Количество уточняется. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в ЕДДС Норильска сообщали о четырех спасенных, однако позднее в МЧС эту информацию не подтвердили, уточнив, что под снегом находится шесть построек и там могут быть люди."Только что нашли подростка 14 лет, состояние его здоровья уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210108/lavina-1592353207.html

норильск

красноярск

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сход лавины под норильском, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, красноярск, происшествия