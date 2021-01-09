https://ria.ru/20210109/lavina-1592357423.html

Спасатели опровергли информацию о спасенных после лавины в Норильске

Спасатели опровергли информацию о спасенных после лавины в Норильске

Под снежным завалом после схода лавины в Норильске люди пока не обнаружены, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T00:04

2021-01-09T00:04

2021-01-09T05:35

сход лавины под норильском

москва

ан-74

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК/МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Под снежным завалом после схода лавины в Норильске люди пока не обнаружены, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее сообщалось, что в пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход снежной массы, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. В ЕДДС Норильска сообщали о четырех спасенных, однако в МЧС эту информацию не подтвердилиКак сообщили в пресс-службе МЧС России, проведение поисково-спасательных работ осложняется темным временем суток, температурой воздуха минус 23 градуса и метелью.Для усиления группировки к месту ликвидации последствий схода лавины следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. В готовности находится самолет Ан-74 МЧС России и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда.

https://ria.ru/20210108/lavina-1592353207.html

москва

норильск

красноярск

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сход лавины под норильском, москва, ан-74, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, красноярск, происшествия