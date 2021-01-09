Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210109/kvartira-1592388458.html
В квартире в Коломне обнаружили тела трех человек
В квартире в Коломне обнаружили тела трех человек
Тела трех человек обнаружены в квартире в Коломне, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:04
2021-01-09T14:25
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены в квартире в Коломне, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.Следователи выяснили, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего при использовании газового оборудования помещение могло заполниться угарным газом. Это могло стать причиной смерти людей.СК завел дело по факту обнаружения в квартире тел трёх человек по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура Московской области начала проверку причин гибели трех человек в Коломне, чьи тела были обнаружены в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.Отмечается, что по поручению прокуратуры проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.Результаты проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль.
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/ubystvo-1592327083.html
https://ria.ru/20210109/lavina-1592369013.html
коломна
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), коломна, московская область (подмосковье), происшествия

В квартире в Коломне обнаружили тела трех человек

13:04 09.01.2021 (обновлено: 14:25 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены в квартире в Коломне, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
"По данным следствия, 6 января в квартире в городе Коломне обнаружены тела трёх человек с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 15:14
Зарезал себя и семью любимой: парень из Казани совершил массовое убийство
Следователи выяснили, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего при использовании газового оборудования помещение могло заполниться угарным газом. Это могло стать причиной смерти людей.
СК завел дело по факту обнаружения в квартире тел трёх человек по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Прокуратура Московской области начала проверку причин гибели трех человек в Коломне, чьи тела были обнаружены в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
Спасательные работы на месте схода снежной лавины в Норильске - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
07:32
Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском
"Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти трёх человек в квартире в городе Коломна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению прокуратуры проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.
Результаты проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль.
 
Следственный комитет России (СК РФ)КоломнаМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Ситуация в аэропорту ДжакартыКрушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж14:28
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:23Олега Басилашвили выписывают из больницы после лечения от COVID-19
15:18Умер художник-живописец Валентин Сидоров
15:12Оппозиция в Раде призвала после штурма Капитолия переоценить Евромайдан
15:12Главы служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на границе
15:05По предварительным данным, россиян в упавшем в Индонезии Boeing не было
14:51Минздрав контролирует ситуацию с лечением пострадавшего в ЧП в Норильске
14:50В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:43В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки
14:31Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом
14:31Власти Норильска запретили посещение горы, с которой сошла лавина
14:28Крушение индонезийского Boeing 737-500. Онлайн-репортаж
14:27В Госдуме оценили идею Пелоси о недопуске Трампа к ядерной кнопке
14:25Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского
14:22В Индонезии разбился самолет Boeing 737
14:18Данных о нахождении россиян на борту пропавшего индонезийского Boeing нет
14:11Власти Индонезии подтвердили потерю связи с Boeing 737-500
14:07Глава Минздрава Украины объяснил запрет на продажу ряда товаров
14:06Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад
14:04В Кемеровской области один человек погиб в ДТП
13:54В Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737-500
Лента новостейМолния