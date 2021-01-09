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В квартире в Коломне обнаружили тела трех человек
В квартире в Коломне обнаружили тела трех человек
Тела трех человек обнаружены в квартире в Коломне, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T13:04
2021-01-09T13:04
2021-01-09T14:25
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены в квартире в Коломне, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.Следователи выяснили, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего при использовании газового оборудования помещение могло заполниться угарным газом. Это могло стать причиной смерти людей.СК завел дело по факту обнаружения в квартире тел трёх человек по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура Московской области начала проверку причин гибели трех человек в Коломне, чьи тела были обнаружены в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.Отмечается, что по поручению прокуратуры проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.Результаты проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль.
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коломна
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следственный комитет россии (ск рф), коломна, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Тела трех человек обнаружены в квартире в Коломне
, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК
России по Московской области
.
"По данным следствия, 6 января в квартире в городе Коломне обнаружены тела трёх человек с резко выраженными гнилостными изменениями, без видимых телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего при использовании газового оборудования помещение могло заполниться угарным газом. Это могло стать причиной смерти людей.
СК завел дело по факту обнаружения в квартире тел трёх человек по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Прокуратура Московской области начала проверку причин гибели трех человек в Коломне, чьи тела были обнаружены в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.
"Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти трёх человек в квартире в городе Коломна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению прокуратуры проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.
Результаты проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль.