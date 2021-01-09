https://ria.ru/20210109/kvartira-1592388458.html

В квартире в Коломне обнаружили тела трех человек

В квартире в Коломне обнаружили тела трех человек

Тела трех человек обнаружены в квартире в Коломне, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T13:04

2021-01-09T13:04

2021-01-09T14:25

следственный комитет россии (ск рф)

коломна

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены в квартире в Коломне, следователи завели уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.Следователи выяснили, что в квартире изменены технические условия эксплуатации вентиляции, из-за чего при использовании газового оборудования помещение могло заполниться угарным газом. Это могло стать причиной смерти людей.СК завел дело по факту обнаружения в квартире тел трёх человек по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура Московской области начала проверку причин гибели трех человек в Коломне, чьи тела были обнаружены в одной из городских квартир, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства.Отмечается, что по поручению прокуратуры проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования.Результаты проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль.

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/ubystvo-1592327083.html

https://ria.ru/20210109/lavina-1592369013.html

коломна

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), коломна, московская область (подмосковье), происшествия