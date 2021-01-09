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В Британии более трех миллионов человек заразились коронавирусом
В Британии более трех миллионов человек заразились коронавирусом
Количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов, сообщает минздрав Соединенного РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T19:10
2021-01-09T19:22
англия
шотландия
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов, сообщает минздрав Соединенного Королевства. Данные показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии.Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Британии зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 035 заболевших.Накануне Британия установила очередной "рекорд" по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки: 68 053 человека и 1325 соответственно.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 017 409 человек, умерли 80 868 заболевших.С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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англия, шотландия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

В Британии более трех миллионов человек заразились коронавирусом

19:10 09.01.2021 (обновлено: 19:22 09.01.2021)
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПрохожий на одной из опустевших улиц Лондона
Прохожий на одной из опустевших улиц Лондона - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов, сообщает минздрав Соединенного Королевства. Данные показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии.
Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Британии зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 035 заболевших.
Накануне Британия установила очередной "рекорд" по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки: 68 053 человека и 1325 соответственно.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 017 409 человек, умерли 80 868 заболевших.
С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАнглияШотландияКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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