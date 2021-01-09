https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592416212.html

В Британии более трех миллионов человек заразились коронавирусом

В Британии более трех миллионов человек заразились коронавирусом

Количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов, сообщает минздрав Соединенного РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T19:10

2021-01-09T19:10

2021-01-09T19:22

англия

шотландия

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов, сообщает минздрав Соединенного Королевства. Данные показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии.Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Британии зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 035 заболевших.Накануне Британия установила очередной "рекорд" по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки: 68 053 человека и 1325 соответственно.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 017 409 человек, умерли 80 868 заболевших.С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

шотландия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

англия, шотландия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире