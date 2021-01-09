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В Британии более трех миллионов человек заразились коронавирусом
В Британии более трех миллионов человек заразились коронавирусом
Количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов, сообщает минздрав Соединенного РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T19:10
2021-01-09T19:10
2021-01-09T19:22
англия
шотландия
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов, сообщает минздрав Соединенного Королевства. Данные показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии.Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Британии зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 035 заболевших.Накануне Британия установила очередной "рекорд" по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки: 68 053 человека и 1325 соответственно.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 017 409 человек, умерли 80 868 заболевших.С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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англия, шотландия, коронавирус covid-19, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 9 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов, сообщает минздрав Соединенного Королевства. Данные показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии.
Согласно данным Минздрава, за последние сутки в Британии зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1 035 заболевших.
Накануне Британия установила очередной "рекорд" по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки: 68 053 человека и 1325 соответственно.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 017 409 человек, умерли 80 868 заболевших.
С этой недели в Англии
введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.