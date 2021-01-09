https://ria.ru/20210109/kazusy-1589515440.html

Странный отдых: за какие необычные услуги готовы платить туристы

Странный отдых: за какие необычные услуги готовы платить туристы

Худший номер, хамы-официанты, тюремная камера вместо комфортной комнаты в гостинице — в поисках впечатлений туристы порой готовы платить за довольно странные... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:00

2021-01-09T08:00

2021-01-09T12:40

туризм

туризм

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Худший номер, хамы-официанты, тюремная камера вместо комфортной комнаты в гостинице — в поисках впечатлений туристы порой готовы платить за довольно странные вещи. В том числе и за то, чтобы работать на отдыхе. О самых необычных предложениях для путешественников — в материале РИА Новости.Полет ради полета и круиз с коронавирусомВ этом году у авиакомпаний некоторых стран появилась странная услуга — рейсы "в никуда". Лайнер взлетает и после непродолжительного полета возвращается туда же. Идея возникла, когда границы закрыли из-за пандемии и самолеты простаивали. Пассажирам предлагали различные бонусы — от красивых видов из иллюминаторов до еды, приготовленной поварами из мишленовских ресторанов.Например, в России лоукостер совершил первый перелет из Москвы в Москву 19 декабря. На борту туристам предложили авторскую экскурсию над городами "Золотого кольца" от пилота. Билеты на первый рейс полностью выкупили за восемь минут, на второй — за шесть. Стоимость — почти 7,5 тысячи рублей.Есть и подобные круизы — корабль выходит в открытое море с пассажирами на борту и возвращается в порт. Выяснилось, что это довольно опасное развлечение. В Сингапуре такое плавание пришлось прервать из-за коронавируса на борту. Пока отслеживали контакты заболевшего, все две тысячи пассажиров сидели в изоляции в своих каютах.Со всеми неудобствамиК неожиданному результату привела шутка двух блогеров из Великобритании: они создали самый худший "гостиничный" номер и выставили его на платформе аренды жилья для отдыха.Британцы купили матрас и просто положили его с простынями и подушкой под деревом посреди поля. Для "комфорта" добавили прикроватную тумбочку с лампой. А в качестве освежающих напитков предложили два стакана воды на подносе.Желающие нашлись. За первые 24 часа поступило более десяти запросов — и реальных, и шуточных. Один потенциальный гость написал: "Есть ли в номере кондиционер?" А другой — что был бы счастлив там спать, если не пойдет дождь.Определенно запоминающийсяОдин из хостелов в Амстердаме в конце 90-х назвал себя худшим в мире и построил на этом рекламную кампанию. Гостям обещали минимум услуг и много шума от самолетов. В итоге востребованность резко возросла, а число жалоб уменьшилось: постояльцев же предупреждали. Сейчас отель отошел от этой стратегии. "Честно говоря, не лучший, но определенно самый запоминающийся хостел в Амстердаме, — обещают на сайте. — Вы получаете то, за что платите. У нас цена небольшая, поэтому не ждите бассейна, обслуживания номеров, комнат для новобрачных, тренажерного зала, крошечных бутылочек шампуня, спа-ванн или коридорных в дурацких шляпах".Отель-тюрьмаОтель в немецком городе Кайзерслаутерн, переделанный из бывшей тюрьмы, предоставляет туристам как обычные номера, так и камеры. В последних — "туалет и раковина, кровати как в остроге, отдельные мужские и женские душевые, расположенные в конце коридора каждого этажа". Желающие есть."Переночевать в тюрьме, которая признана более впечатляющей, чем Алькатрас в США, поспать на нарах, попробовать пищу заключенных" предлагают и в хостеле в Латвии.Здесь вас пошлютСвоеобразный сервис в некоторых кафе, в том числе и в России. "Здесь тебя пошлют. Официанты ругаются матом и стебутся над гостями", — обещает в инстаграме бар в Санкт-Петербурге. Он, кстати, позиционирует себя как худший в стране.В США есть сеть ресторанов, которая известна странным интерьером и не очень вежливыми сотрудниками. Причем она довольно популярна. Отзывы разные. Например, Максим из России вспоминает смешные сувенирные шапочки, "по форме напоминающие ночные вазы, а на них надписи типа "Мама до сих пор помогает мне встать с горшка". Еще один путешественник посетовал, что шапочку с оскорблениями не получил, шутки оказались суховатыми, а еда — посредственной. Но в целом положительных отзывов на Tripadvisor намного больше. Посещать заведения советуют только гостям с чувством юмора.В некоторых странах можно попасть в рестораны с туалетной тематикой, где вместо стульев, а порой и тарелок — унитазы, да и блюда с напитками соответствующего вида. Гид-бомж или зэкВ Барселоне гостям предлагают необычные туры с гидами — бездомными. Они показывают, где можно спать, умываться, переодеваться, есть и как искать работу, чтобы выжить. Стоимость от 135 евро за индивидуальную экскурсию и 14,5 евро — за групповую.В Боливии туристов и вовсе зовут в тюрьму, причем гидами работают заключенные. Живут они там нередко семьями, а сам острог — закрытая община, где даже покупают камеры. Туризм — один из источников дохода. Правда, говорят, что это незаконно, но, по разным оценкам, когда-то проводили до 50 экскурсий в день.Работаешь и платишьА вот путешествия, в которых отдыхающие готовы платить за то, чтобы работать, и даже заниматься тяжелым физическим трудом, скорее относятся к осознанному туризму. Востребованы предложения фермерства: жизнь на природе, бонус — возможность подоить козу, напоить ягнят из соски, поучаствовать в заготовке сена."Туристам предлагают работу, которая не требует специальных навыков и не представляет угрозы для здоровья, — поясняют на сайте экофермы в Тверской области. — За городом можно собирать урожай, ухаживать за животными, готовить сыр, масло и другие продукты — найти занятие, которое вам ближе". Стоимость колеблется от 500-800 рублей до нескольких тысяч в сутки.Можно отправиться восстанавливать российские деревни, помогать местным жителям в реализации различных проектов. Причем такие предложения иногда недешевы. Например, тур на Чукотку для помощи в создании Музея морского промысла под открытым небом (организовывала компания, специализирующаяся на путешествиях "для души и дела") этим летом стоил от 232 тысяч рублей на взрослого без перелета. Дешевле отдохнуть и потрудиться в Ленинградской области — от 20 тысяч. А трехдневную поездку в Городец осенью для спасения уникальных наличников предлагали за 16 800 (без дороги).

https://ria.ru/20201219/pobeda-1589999428.html

https://ria.ru/20201209/layner-1588325725.html

https://ria.ru/20201101/tyurma-1582371987.html

https://ria.ru/20201214/peterburg-1588843211.html

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городец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, отели, цены, чукотка, туристы, городец, сша