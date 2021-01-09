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Странный отдых: за какие необычные услуги готовы платить туристы
Странный отдых: за какие необычные услуги готовы платить туристы
Худший номер, хамы-официанты, тюремная камера вместо комфортной комнаты в гостинице — в поисках впечатлений туристы порой готовы платить за довольно странные... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T08:00
2021-01-09T12:40
туризм
туризм
отели
цены
чукотка
туристы
городец
сша
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Худший номер, хамы-официанты, тюремная камера вместо комфортной комнаты в гостинице — в поисках впечатлений туристы порой готовы платить за довольно странные вещи. В том числе и за то, чтобы работать на отдыхе. О самых необычных предложениях для путешественников — в материале РИА Новости.Полет ради полета и круиз с коронавирусомВ этом году у авиакомпаний некоторых стран появилась странная услуга — рейсы "в никуда". Лайнер взлетает и после непродолжительного полета возвращается туда же. Идея возникла, когда границы закрыли из-за пандемии и самолеты простаивали. Пассажирам предлагали различные бонусы — от красивых видов из иллюминаторов до еды, приготовленной поварами из мишленовских ресторанов.Например, в России лоукостер совершил первый перелет из Москвы в Москву 19 декабря. На борту туристам предложили авторскую экскурсию над городами "Золотого кольца" от пилота. Билеты на первый рейс полностью выкупили за восемь минут, на второй — за шесть. Стоимость — почти 7,5 тысячи рублей.Есть и подобные круизы — корабль выходит в открытое море с пассажирами на борту и возвращается в порт. Выяснилось, что это довольно опасное развлечение. В Сингапуре такое плавание пришлось прервать из-за коронавируса на борту. Пока отслеживали контакты заболевшего, все две тысячи пассажиров сидели в изоляции в своих каютах.Со всеми неудобствамиК неожиданному результату привела шутка двух блогеров из Великобритании: они создали самый худший "гостиничный" номер и выставили его на платформе аренды жилья для отдыха.Британцы купили матрас и просто положили его с простынями и подушкой под деревом посреди поля. Для "комфорта" добавили прикроватную тумбочку с лампой. А в качестве освежающих напитков предложили два стакана воды на подносе.Желающие нашлись. За первые 24 часа поступило более десяти запросов — и реальных, и шуточных. Один потенциальный гость написал: "Есть ли в номере кондиционер?" А другой — что был бы счастлив там спать, если не пойдет дождь.Определенно запоминающийсяОдин из хостелов в Амстердаме в конце 90-х назвал себя худшим в мире и построил на этом рекламную кампанию. Гостям обещали минимум услуг и много шума от самолетов. В итоге востребованность резко возросла, а число жалоб уменьшилось: постояльцев же предупреждали. Сейчас отель отошел от этой стратегии. "Честно говоря, не лучший, но определенно самый запоминающийся хостел в Амстердаме, — обещают на сайте. — Вы получаете то, за что платите. У нас цена небольшая, поэтому не ждите бассейна, обслуживания номеров, комнат для новобрачных, тренажерного зала, крошечных бутылочек шампуня, спа-ванн или коридорных в дурацких шляпах".Отель-тюрьмаОтель в немецком городе Кайзерслаутерн, переделанный из бывшей тюрьмы, предоставляет туристам как обычные номера, так и камеры. В последних — "туалет и раковина, кровати как в остроге, отдельные мужские и женские душевые, расположенные в конце коридора каждого этажа". Желающие есть."Переночевать в тюрьме, которая признана более впечатляющей, чем Алькатрас в США, поспать на нарах, попробовать пищу заключенных" предлагают и в хостеле в Латвии.Здесь вас пошлютСвоеобразный сервис в некоторых кафе, в том числе и в России. "Здесь тебя пошлют. Официанты ругаются матом и стебутся над гостями", — обещает в инстаграме бар в Санкт-Петербурге. Он, кстати, позиционирует себя как худший в стране.В США есть сеть ресторанов, которая известна странным интерьером и не очень вежливыми сотрудниками. Причем она довольно популярна. Отзывы разные. Например, Максим из России вспоминает смешные сувенирные шапочки, "по форме напоминающие ночные вазы, а на них надписи типа "Мама до сих пор помогает мне встать с горшка". Еще один путешественник посетовал, что шапочку с оскорблениями не получил, шутки оказались суховатыми, а еда — посредственной. Но в целом положительных отзывов на Tripadvisor намного больше. Посещать заведения советуют только гостям с чувством юмора.В некоторых странах можно попасть в рестораны с туалетной тематикой, где вместо стульев, а порой и тарелок — унитазы, да и блюда с напитками соответствующего вида. Гид-бомж или зэкВ Барселоне гостям предлагают необычные туры с гидами — бездомными. Они показывают, где можно спать, умываться, переодеваться, есть и как искать работу, чтобы выжить. Стоимость от 135 евро за индивидуальную экскурсию и 14,5 евро — за групповую.В Боливии туристов и вовсе зовут в тюрьму, причем гидами работают заключенные. Живут они там нередко семьями, а сам острог — закрытая община, где даже покупают камеры. Туризм — один из источников дохода. Правда, говорят, что это незаконно, но, по разным оценкам, когда-то проводили до 50 экскурсий в день.Работаешь и платишьА вот путешествия, в которых отдыхающие готовы платить за то, чтобы работать, и даже заниматься тяжелым физическим трудом, скорее относятся к осознанному туризму. Востребованы предложения фермерства: жизнь на природе, бонус — возможность подоить козу, напоить ягнят из соски, поучаствовать в заготовке сена."Туристам предлагают работу, которая не требует специальных навыков и не представляет угрозы для здоровья, — поясняют на сайте экофермы в Тверской области. — За городом можно собирать урожай, ухаживать за животными, готовить сыр, масло и другие продукты — найти занятие, которое вам ближе". Стоимость колеблется от 500-800 рублей до нескольких тысяч в сутки.Можно отправиться восстанавливать российские деревни, помогать местным жителям в реализации различных проектов. Причем такие предложения иногда недешевы. Например, тур на Чукотку для помощи в создании Музея морского промысла под открытым небом (организовывала компания, специализирующаяся на путешествиях "для души и дела") этим летом стоил от 232 тысяч рублей на взрослого без перелета. Дешевле отдохнуть и потрудиться в Ленинградской области — от 20 тысяч. А трехдневную поездку в Городец осенью для спасения уникальных наличников предлагали за 16 800 (без дороги).
https://ria.ru/20201219/pobeda-1589999428.html
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туризм, отели, цены, чукотка, туристы, городец, сша

Странный отдых: за какие необычные услуги готовы платить туристы

08:00 09.01.2021 (обновлено: 12:40 09.01.2021)
 
© AFP 2020 / Johannes EiseleРесторан с сиденьями в виде унитазов в Шанхае
Ресторан с сиденьями в виде унитазов в Шанхае - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© AFP 2020 / Johannes Eisele
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Худший номер, хамы-официанты, тюремная камера вместо комфортной комнаты в гостинице — в поисках впечатлений туристы порой готовы платить за довольно странные вещи. В том числе и за то, чтобы работать на отдыхе. О самых необычных предложениях для путешественников — в материале РИА Новости.

Полет ради полета и круиз с коронавирусом

В этом году у авиакомпаний некоторых стран появилась странная услуга — рейсы "в никуда". Лайнер взлетает и после непродолжительного полета возвращается туда же. Идея возникла, когда границы закрыли из-за пандемии и самолеты простаивали. Пассажирам предлагали различные бонусы — от красивых видов из иллюминаторов до еды, приготовленной поварами из мишленовских ресторанов.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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"Победа" занялась "полетами в никуда"
Например, в России лоукостер совершил первый перелет из Москвы в Москву 19 декабря. На борту туристам предложили авторскую экскурсию над городами "Золотого кольца" от пилота. Билеты на первый рейс полностью выкупили за восемь минут, на второй — за шесть. Стоимость — почти 7,5 тысячи рублей.
Есть и подобные круизы — корабль выходит в открытое море с пассажирами на борту и возвращается в порт. Выяснилось, что это довольно опасное развлечение. В Сингапуре такое плавание пришлось прервать из-за коронавируса на борту. Пока отслеживали контакты заболевшего, все две тысячи пассажиров сидели в изоляции в своих каютах.
Круизный лайнер Royal Caribbean Quantum of the Seas, пришвартованный на набережной Marina Bay в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 06:06Туризм
Сингапурский круизный лайнер "в никуда" вернулся назад из-за коронавируса

Со всеми неудобствами

К неожиданному результату привела шутка двух блогеров из Великобритании: они создали самый худший "гостиничный" номер и выставили его на платформе аренды жилья для отдыха.
Британцы купили матрас и просто положили его с простынями и подушкой под деревом посреди поля. Для "комфорта" добавили прикроватную тумбочку с лампой. А в качестве освежающих напитков предложили два стакана воды на подносе.
Желающие нашлись. За первые 24 часа поступило более десяти запросов — и реальных, и шуточных. Один потенциальный гость написал: "Есть ли в номере кондиционер?" А другой — что был бы счастлив там спать, если не пойдет дождь.

Определенно запоминающийся

© Фото : Хостел "Узник"Хостел "Узник" в Тюремном замке
Хостел Узник в Тюремном замке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Хостел "Узник"
Хостел "Узник" в Тюремном замке
Один из хостелов в Амстердаме в конце 90-х назвал себя худшим в мире и построил на этом рекламную кампанию. Гостям обещали минимум услуг и много шума от самолетов. В итоге востребованность резко возросла, а число жалоб уменьшилось: постояльцев же предупреждали.
Сейчас отель отошел от этой стратегии. "Честно говоря, не лучший, но определенно самый запоминающийся хостел в Амстердаме, — обещают на сайте. — Вы получаете то, за что платите. У нас цена небольшая, поэтому не ждите бассейна, обслуживания номеров, комнат для новобрачных, тренажерного зала, крошечных бутылочек шампуня, спа-ванн или коридорных в дурацких шляпах".

Отель-тюрьма

© Фото : Alcatraz ам Japanischen GartenОтель Alcatraz ам Japanischen Garten в Кайзерслаутерне
Отель Alcatraz ам Japanischen Garten в Кайзерслаутерне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Alcatraz ам Japanischen Garten
Отель Alcatraz ам Japanischen Garten в Кайзерслаутерне
Отель в немецком городе Кайзерслаутерн, переделанный из бывшей тюрьмы, предоставляет туристам как обычные номера, так и камеры. В последних — "туалет и раковина, кровати как в остроге, отдельные мужские и женские душевые, расположенные в конце коридора каждого этажа". Желающие есть.
"Переночевать в тюрьме, которая признана более впечатляющей, чем Алькатрас в США, поспать на нарах, попробовать пищу заключенных" предлагают и в хостеле в Латвии.
Отель Malmaison Oxford castle - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября 2020, 08:00Туризм
Хочу в тюрьму! Как места заключения превращаются в шикарные отели

Здесь вас пошлют

Своеобразный сервис в некоторых кафе, в том числе и в России. "Здесь тебя пошлют. Официанты ругаются матом и стебутся над гостями", — обещает в инстаграме бар в Санкт-Петербурге. Он, кстати, позиционирует себя как худший в стране.
В США есть сеть ресторанов, которая известна странным интерьером и не очень вежливыми сотрудниками. Причем она довольно популярна. Отзывы разные. Например, Максим из России вспоминает смешные сувенирные шапочки, "по форме напоминающие ночные вазы, а на них надписи типа "Мама до сих пор помогает мне встать с горшка".
CC BY 2.0 / Nick Amoscato / Dick's Last ResortРесторан Dick's Last Resort в США
Ресторан Dick's Last Resort в США - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
CC BY 2.0 / Nick Amoscato / Dick's Last Resort
Еще один путешественник посетовал, что шапочку с оскорблениями не получил, шутки оказались суховатыми, а еда — посредственной. Но в целом положительных отзывов на Tripadvisor намного больше. Посещать заведения советуют только гостям с чувством юмора.
В некоторых странах можно попасть в рестораны с туалетной тематикой, где вместо стульев, а порой и тарелок — унитазы, да и блюда с напитками соответствующего вида.

Гид-бомж или зэк

© AFP 2020 / Quique GarciaЭкскурсия The Hidden City Tours, показывающая город глазами бездомного, в Барселоне
Экскурсия The Hidden City Tours, показывающая город глазами бездомного, в Барселоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AFP 2020 / Quique Garcia
Экскурсия The Hidden City Tours, показывающая город глазами бездомного, в Барселоне
В Барселоне гостям предлагают необычные туры с гидами — бездомными. Они показывают, где можно спать, умываться, переодеваться, есть и как искать работу, чтобы выжить. Стоимость от 135 евро за индивидуальную экскурсию и 14,5 евро — за групповую.
© AP Photo / Juan KaritaЗаключенные спускаются в столовую в тюрьме Сан-Педро в Боливии
Заключенные спускаются в столовую в тюрьме Сан-Педро в Боливии - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / Juan Karita
В Боливии туристов и вовсе зовут в тюрьму, причем гидами работают заключенные. Живут они там нередко семьями, а сам острог — закрытая община, где даже покупают камеры. Туризм — один из источников дохода. Правда, говорят, что это незаконно, но, по разным оценкам, когда-то проводили до 50 экскурсий в день.

Работаешь и платишь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина собирает клубнику в совхозе имени Ленина в Московской области
Женщина собирает клубнику в совхозе имени Ленина в Московской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
А вот путешествия, в которых отдыхающие готовы платить за то, чтобы работать, и даже заниматься тяжелым физическим трудом, скорее относятся к осознанному туризму. Востребованы предложения фермерства: жизнь на природе, бонус — возможность подоить козу, напоить ягнят из соски, поучаствовать в заготовке сена.
"Туристам предлагают работу, которая не требует специальных навыков и не представляет угрозы для здоровья, — поясняют на сайте экофермы в Тверской области. — За городом можно собирать урожай, ухаживать за животными, готовить сыр, масло и другие продукты — найти занятие, которое вам ближе". Стоимость колеблется от 500-800 рублей до нескольких тысяч в сутки.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Окна деревянного дома в городе Городце, украшенные художественной резьбой по дереву, XIX век.

Окна деревянного дома в городе Городце, украшенные художественной резьбой по дереву. XIX в.
1 из 2

Окна деревянного дома в городе Городце, украшенные художественной резьбой по дереву, XIX век.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
CC BY-SA 4.0 / Ольга Лисенкова / Дом Гришаева на набережной Революции в Городце / Cropped image

Дом Гришаева на набережной Революции в Городце.

Дом Гришаева на набережной Революции в Городце
2 из 2

Дом Гришаева на набережной Революции в Городце.

CC BY-SA 4.0 / Ольга Лисенкова / Дом Гришаева на набережной Революции в Городце / Cropped image
1 из 2

Окна деревянного дома в городе Городце, украшенные художественной резьбой по дереву, XIX век.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
2 из 2

Дом Гришаева на набережной Революции в Городце.

CC BY-SA 4.0 / Ольга Лисенкова / Дом Гришаева на набережной Революции в Городце / Cropped image
Можно отправиться восстанавливать российские деревни, помогать местным жителям в реализации различных проектов. Причем такие предложения иногда недешевы.
Например, тур на Чукотку для помощи в создании Музея морского промысла под открытым небом (организовывала компания, специализирующаяся на путешествиях "для души и дела") этим летом стоил от 232 тысяч рублей на взрослого без перелета.
Дешевле отдохнуть и потрудиться в Ленинградской области — от 20 тысяч. А трехдневную поездку в Городец осенью для спасения уникальных наличников предлагали за 16 800 (без дороги).
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