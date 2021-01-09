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Авиалайнер Boeing-737-500
Авиалайнер Boeing-737-500
Пассажирский самолет Boeing 737-500 – среднемагистральный пассажирский самолет. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T15:35
2021-01-09T15:35
boeing 737
справки
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Пассажирский самолет Boeing 737-500 – среднемагистральный пассажирский самолет.Является самым маленьким представителем классической серии (Boeing 737 Classic) семейства самолетов Boeing-737.Boeing 737-500 был создан на замену модели 737-200 по просьбе авиакомпаний и является ее модернизированной версией в рамках семейства 737 Classic. При создании самолета за основу была взята модель 737-300, однако модель 737-500 отличается укороченным фюзеляжем и повышенной дальностью полета.Самолет оборудован цифровой авионикой с бортовыми компьютерами (унаследованной от моделей 757 и 767) и более производительными и экономичными двигателями CFM56.Первый полет Boeing 737-500 совершил в июне 1989 года. Коммерческая эксплуатация авиалайнера началась в 1990 году. Серийное производство продолжалось до 1999 года. Всего было выпущено 389 самолетов модели 737-500, после чего на смену Boeing 737-500 пришла модель 737-600. Летно-технические характеристики:Длина — 31 мРазмах крыла — 28,9 мВысота — 11,1 мМаксимальный взлетный вес — 52 400 - 60 500 кгМаксимальный посадочный вес — 49 900 кгМаксимальная коммерческая загрузка — 14 770 кгДальность полета с максимальной загрузкой — 3 400 кмМаксимальная крейсерская скорость — 795 км/чМаксимальная скорость — 910 км/чПотолок (максимальная высота полета) — 11 300 мДлина разбега — 1830 мДлина пробега — 1360 мМатериал подготовлен на основе информации открытых источников
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353
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
boeing 737, справки

Авиалайнер Boeing-737-500

15:35 09.01.2021
 
CC BY 2.0 / Gilangxp/Gilang Ramadhan / Boeing 737-500 авиакомпании SRIWIJAYA AIR
Boeing 737-500 авиакомпании SRIWIJAYA AIR - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
CC BY 2.0 / Gilangxp/Gilang Ramadhan /
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Пассажирский самолет Boeing 737-500 – среднемагистральный пассажирский самолет.
Является самым маленьким представителем классической серии (Boeing 737 Classic) семейства самолетов Boeing-737.
Boeing 737-500 был создан на замену модели 737-200 по просьбе авиакомпаний и является ее модернизированной версией в рамках семейства 737 Classic. При создании самолета за основу была взята модель 737-300, однако модель 737-500 отличается укороченным фюзеляжем и повышенной дальностью полета.
Самолет оборудован цифровой авионикой с бортовыми компьютерами (унаследованной от моделей 757 и 767) и более производительными и экономичными двигателями CFM56.
Первый полет Boeing 737-500 совершил в июне 1989 года. Коммерческая эксплуатация авиалайнера началась в 1990 году. Серийное производство продолжалось до 1999 года.
Всего было выпущено 389 самолетов модели 737-500, после чего на смену Boeing 737-500 пришла модель 737-600.
Летно-технические характеристики:
Длина — 31 м
Размах крыла — 28,9 м
Высота — 11,1 м
Максимальный взлетный вес — 52 400 - 60 500 кг
Максимальный посадочный вес — 49 900 кг
Максимальная коммерческая загрузка — 14 770 кг
Дальность полета с максимальной загрузкой — 3 400 км
Максимальная крейсерская скорость — 795 км/ч
Максимальная скорость — 910 км/ч
Потолок (максимальная высота полета) — 11 300 м
Длина разбега — 1830 м
Длина пробега — 1360 м
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
Boeing 737Справки
 
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