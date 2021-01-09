https://ria.ru/20210109/boeing-737-500-1592399895.html

Авиалайнер Boeing-737-500

Авиалайнер Boeing-737-500

Пассажирский самолет Boeing 737-500 – среднемагистральный пассажирский самолет. РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T15:35

2021-01-09T15:35

2021-01-09T15:35

boeing 737

справки

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Пассажирский самолет Boeing 737-500 – среднемагистральный пассажирский самолет.Является самым маленьким представителем классической серии (Boeing 737 Classic) семейства самолетов Boeing-737.Boeing 737-500 был создан на замену модели 737-200 по просьбе авиакомпаний и является ее модернизированной версией в рамках семейства 737 Classic. При создании самолета за основу была взята модель 737-300, однако модель 737-500 отличается укороченным фюзеляжем и повышенной дальностью полета.Самолет оборудован цифровой авионикой с бортовыми компьютерами (унаследованной от моделей 757 и 767) и более производительными и экономичными двигателями CFM56.Первый полет Boeing 737-500 совершил в июне 1989 года. Коммерческая эксплуатация авиалайнера началась в 1990 году. Серийное производство продолжалось до 1999 года. Всего было выпущено 389 самолетов модели 737-500, после чего на смену Boeing 737-500 пришла модель 737-600. Летно-технические характеристики:Длина — 31 мРазмах крыла — 28,9 мВысота — 11,1 мМаксимальный взлетный вес — 52 400 - 60 500 кгМаксимальный посадочный вес — 49 900 кгМаксимальная коммерческая загрузка — 14 770 кгДальность полета с максимальной загрузкой — 3 400 кмМаксимальная крейсерская скорость — 795 км/чМаксимальная скорость — 910 км/чПотолок (максимальная высота полета) — 11 300 мДлина разбега — 1830 мДлина пробега — 1360 мМатериал подготовлен на основе информации открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

boeing 737, справки