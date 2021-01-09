https://ria.ru/20210109/boeing-737-500-1592399895.html
Авиалайнер Boeing-737-500
Авиалайнер Boeing-737-500
Пассажирский самолет Boeing 737-500 – среднемагистральный пассажирский самолет. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T15:35
2021-01-09T15:35
2021-01-09T15:35
boeing 737
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592393624_0:140:1963:1244_1920x0_80_0_0_5f35f4f2ee478d79e63d5a119b8d1f53.jpg
Пассажирский самолет Boeing 737-500 – среднемагистральный пассажирский самолет.Является самым маленьким представителем классической серии (Boeing 737 Classic) семейства самолетов Boeing-737.Boeing 737-500 был создан на замену модели 737-200 по просьбе авиакомпаний и является ее модернизированной версией в рамках семейства 737 Classic. При создании самолета за основу была взята модель 737-300, однако модель 737-500 отличается укороченным фюзеляжем и повышенной дальностью полета.Самолет оборудован цифровой авионикой с бортовыми компьютерами (унаследованной от моделей 757 и 767) и более производительными и экономичными двигателями CFM56.Первый полет Boeing 737-500 совершил в июне 1989 года. Коммерческая эксплуатация авиалайнера началась в 1990 году. Серийное производство продолжалось до 1999 года. Всего было выпущено 389 самолетов модели 737-500, после чего на смену Boeing 737-500 пришла модель 737-600. Летно-технические характеристики:Длина — 31 мРазмах крыла — 28,9 мВысота — 11,1 мМаксимальный взлетный вес — 52 400 - 60 500 кгМаксимальный посадочный вес — 49 900 кгМаксимальная коммерческая загрузка — 14 770 кгДальность полета с максимальной загрузкой — 3 400 кмМаксимальная крейсерская скорость — 795 км/чМаксимальная скорость — 910 км/чПотолок (максимальная высота полета) — 11 300 мДлина разбега — 1830 мДлина пробега — 1360 мМатериал подготовлен на основе информации открытых источников
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592393624_153:0:1773:1215_1920x0_80_0_0_015735292569d4feab191aad53b97dfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
boeing 737, справки
Пассажирский самолет Boeing 737-500
– среднемагистральный пассажирский самолет.
Является самым маленьким представителем классической серии (Boeing 737 Classic) семейства самолетов Boeing-737.
Boeing 737-500 был создан на замену модели 737-200 по просьбе авиакомпаний и является ее модернизированной версией в рамках семейства 737 Classic. При создании самолета за основу была взята модель 737-300, однако модель 737-500 отличается укороченным фюзеляжем и повышенной дальностью полета.
Самолет оборудован цифровой авионикой с бортовыми компьютерами (унаследованной от моделей 757 и 767) и более производительными и экономичными двигателями CFM56.
Первый полет Boeing 737-500 совершил в июне 1989 года. Коммерческая эксплуатация авиалайнера началась в 1990 году. Серийное производство продолжалось до 1999 года.
Всего было выпущено 389 самолетов модели 737-500, после чего на смену Boeing 737-500 пришла модель 737-600.
Летно-технические характеристики:
Максимальный взлетный вес — 52 400 - 60 500 кг
Максимальный посадочный вес — 49 900 кг
Максимальная коммерческая загрузка — 14 770 кг
Дальность полета с максимальной загрузкой — 3 400 км
Максимальная крейсерская скорость — 795 км/ч
Максимальная скорость — 910 км/ч
Потолок (максимальная высота полета) — 11 300 м
Материал подготовлен на основе информации открытых источников