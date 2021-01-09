https://ria.ru/20210109/abkhaziya-1592396058.html

В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров

В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров

Энергоснабжение полностью восстановлено в Абхазии после аварии, из-за которой без света осталась половина республики, сообщили РИА Новости в РУП... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T14:50

2021-01-09T14:50

2021-01-09T15:27

абхазия

в мире

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СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. Энергоснабжение полностью восстановлено в Абхазии после аварии, из-за которой без света осталась половина республики, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".В субботу утром половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения воздушной линии электропередач "Псоу 220" в связи с пожарами: от границы с Россией до Сухума. Для ликвидации аварии были задействованы все соответствующие службы РУП "Черноморэнерго".Ранее сообщалось, что с начала нового года в Абхазии увеличилось количество пожаров. Был локализован пожар в приграничном с Грузией Галском районе, который охватил девять сел. Также лесной пожар в Гагре стал причиной камнепада, который завалил федеральную трассу. Позже в МЧС заявили, что ситуация с сильными пожарами в Абхазии стабилизировалась, угроза населенным пунктам отсутствует. Однако в ночь на 8 января огонь в Гагре приблизился к жилым домам на расстоянии 100-150 метров. Пожар до сих пор не локализован.Также сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию, связанную с тушением участившихся лесных пожаров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, в мире