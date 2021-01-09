В Абхазии восстановили энергоснабжение после отключения из-за пожаров
14:50 09.01.2021 (обновлено: 15:27 09.01.2021)
СУХУМ, 9 янв - РИА Новости. Энергоснабжение полностью восстановлено в Абхазии после аварии, из-за которой без света осталась половина республики, сообщили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
В субботу утром половина Абхазии осталась без света из-за аварийного отключения воздушной линии электропередач "Псоу 220" в связи с пожарами: от границы с Россией до Сухума. Для ликвидации аварии были задействованы все соответствующие службы РУП "Черноморэнерго".
"Ремонтные работы завершены. Энергоснабжение полностью восстановлено", - сказал представитель предприятия.
Ранее сообщалось, что с начала нового года в Абхазии увеличилось количество пожаров. Был локализован пожар в приграничном с Грузией Галском районе, который охватил девять сел. Также лесной пожар в Гагре стал причиной камнепада, который завалил федеральную трассу. Позже в МЧС заявили, что ситуация с сильными пожарами в Абхазии стабилизировалась, угроза населенным пунктам отсутствует. Однако в ночь на 8 января огонь в Гагре приблизился к жилым домам на расстоянии 100-150 метров. Пожар до сих пор не локализован.
Также сообщалось, что президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию, связанную с тушением участившихся лесных пожаров.