https://ria.ru/20210108/zemlya-1592313750.html

Глобальная температура на Земле повторила рекорд 2016 года

Глобальная температура на Земле повторила рекорд 2016 года

Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений, говорится в... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:19

2021-01-08T12:19

2021-01-08T12:19

земля

гидрометцентр

европа

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений, говорится в заявлении Copernicus Climate Change Service (C3S).C3S является одной из шести тематических информационных служб, предоставляемых программой наблюдения за Землей "Коперникус" (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. "Коперникус" - это оперативная программа, основанная на существующей исследовательской инфраструктуре и знаниях, имеющихся в Европе и других странах. C3S опирается на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе. Он оказался на 0,4 градуса теплее, чем 2019 год, который ранее признавался самым теплым годом.Ранее Гидрометцентр также отмечал, что 2020 год стал самым теплым в России за историю наблюдений.Он также отметил, что 2020 год не просто повторил рекорд 2016 года, а подтвердил огромное влияние человека на изменение климата на Земле.Он добавил, что такая ситуация сложилась на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 в атмосфере, что спровоцировано антропогенными выбросами.

https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html

https://ria.ru/20210106/krym-1592138173.html

земля

европа

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земля, гидрометцентр, европа