https://ria.ru/20210108/zemlya-1592313750.html
Глобальная температура на Земле повторила рекорд 2016 года
Глобальная температура на Земле повторила рекорд 2016 года
Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений, говорится в... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T12:19
2021-01-08T12:19
2021-01-08T12:19
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гидрометцентр
европа
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений, говорится в заявлении Copernicus Climate Change Service (C3S).C3S является одной из шести тематических информационных служб, предоставляемых программой наблюдения за Землей "Коперникус" (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. "Коперникус" - это оперативная программа, основанная на существующей исследовательской инфраструктуре и знаниях, имеющихся в Европе и других странах. C3S опирается на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе. Он оказался на 0,4 градуса теплее, чем 2019 год, который ранее признавался самым теплым годом.Ранее Гидрометцентр также отмечал, что 2020 год стал самым теплым в России за историю наблюдений.Он также отметил, что 2020 год не просто повторил рекорд 2016 года, а подтвердил огромное влияние человека на изменение климата на Земле.Он добавил, что такая ситуация сложилась на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 в атмосфере, что спровоцировано антропогенными выбросами.
https://ria.ru/20210108/pokholodanie-1592283920.html
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земля, гидрометцентр, европа
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений, говорится в заявлении Copernicus Climate Change Service (C3S).
C3S является одной из шести тематических информационных служб, предоставляемых программой наблюдения за Землей "Коперникус" (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. "Коперникус" - это оперативная программа, основанная на существующей исследовательской инфраструктуре и знаниях, имеющихся в Европе
и других странах. C3S опирается на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).
"Служба C3S отмечает, что в глобальном масштабе 2020 год составил пару предыдущему самому теплому 2016 году, что делает его шестым в серии рекордно теплых лет, начиная с 2015 года. При этом 2011-2020 годы стали самым теплым десятилетием на планете за историю наблюдений", - говорится в сообщении.
Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе. Он оказался на 0,4 градуса теплее, чем 2019 год, который ранее признавался самым теплым годом.
Ранее Гидрометцентр
также отмечал, что 2020 год стал самым теплым в России за историю наблюдений.
"Если говорить о глобальном рекорде, то сейчас установлено, что средняя температура в 2016 и 2020 годах очень близки друг к другу. Теперь начнется процесс дальнейших уточнений, чтобы понять, какая все-таки была температура. Речь идет о различиях в сотые градуса", - пояснил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он также отметил, что 2020 год не просто повторил рекорд 2016 года, а подтвердил огромное влияние человека на изменение климата на Земле
.
"С начала года метеорологи с большой осторожностью высказывались о возможном рекорде в 2020 году. Это было связано с тем, что осенью должно было начаться явление Ла-Нинья, которое обычно приводит к понижению температуры. Ла-Нинья действительно началась, но она не смогла сбить температуру на планете, и год стал рекордно теплым", - сказал Вильфанд.
Он добавил, что такая ситуация сложилась на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 в атмосфере, что спровоцировано антропогенными выбросами.
"Это говорит о том, что человеческий фактор становится настолько значимым для климата планеты, что природные факторы теряют свое первостепенное значение", - подчеркнул собеседник агентства.