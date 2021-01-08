https://ria.ru/20210108/zasukha-1592308665.html

Декабрьская засуха в Крыму привела к усилению водного кризиса

Декабрьская засуха в Крыму привела к усилению водного кризиса

Декабрь в Крыму, вопреки прогнозам, был засушливым, сохранилось пересыхание рек и выработка запасов воды в водохранилищах, сообщили в гидрометцентре... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T11:25

2021-01-08T11:25

2021-01-08T11:25

днепр (город)

игорь вайль

симферополь

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости. Декабрь в Крыму, вопреки прогнозам, был засушливым, сохранилось пересыхание рек и выработка запасов воды в водохранилищах, сообщили в гидрометцентре полуострова.Вопреки прогнозам, в верховьях рек Альма, Черная выше водохранилищ Партизанское (для снабжения водой Симферополя) и Чернореченское (Севастополь) до настоящего времени отсутствует сток, отметили гидрологи. Последний раз отсутствие стока в конце декабря в верховье Альмы наблюдалась в 1998 году, а в верховье реки Черной в 1985 и 2010 годах. К концу декабря пересыхание верховья реки Альма продолжается 150 дней, а верховья реки Черная - 141 день. В большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание, сообщается на сайте гидрометцентра.Общий запас воды во всех водохранилищах Крыма к концу 2020 года составил 31,3 миллиона кубометров (это меньше полного объема одного Партизанского водохранилища). Воды за месяц стало меньше на 5,3 миллионов кубометров, суммарно запасов воды стало на 61.672 миллионов кубометров меньше, чем год назад, сообщили в ведомстве.В конце декабря глава комитета по мелиорации и водному хозяйству Крыма Игорь Вайль сообщил, что запасы воды в трех водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение Симферополя, снизились до 4,5 миллиона кубометров и составляют около 6% от полного объема.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Симферополь переориентирован на водоснабжение в основном из подземных источников.

https://ria.ru/20210106/sanctions-1592163166.html

https://ria.ru/20210107/krym-1592234312.html

днепр (город)

симферополь

севастополь

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днепр (город), игорь вайль, симферополь, севастополь