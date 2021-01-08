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Врач рассказал, как уберечься от заражения коронавирусом в фитнес-клубе
Врач рассказал, как уберечься от заражения коронавирусом в фитнес-клубе
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, на что нужно обратить внимание во время посещения фитнес-клуба, чтобы избежать заражения коронавирусом. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T10:40
2021-01-08T12:57
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, на что нужно обратить внимание во время посещения фитнес-клуба, чтобы избежать заражения коронавирусом.Он предложил убедиться в наличии в помещении рециркуляров — приборов, которые пропускают воздух через себя и обеззараживают его. Это, как напомнил Болибок, основное требование Роспотребнадзора. Также важно и то, как регулярно проводится уборка. "То есть если стоит легкий запах хлорки и других дезинфицирующих средств, то это хорошо, это говорит о том, что они соблюдают тот санитарный минимум, который требуется", — пояснил он.Число людей, занимающихся в зале одновременно, должно быть ограничено, а во время занятий они все обязаны носить маску. При этом маску лучше выбирать трикотажную. Маска на занятиях необходима, так у человека будет усиленное дыхание, а также обильное выделение слизи и даже покашливание. Количество аэрозоля, которое выделяется при форсированном дыхании намного больше, чем при спокойном. Однако, по словам Болибока, следует отказаться от посещения душа в спортклубах, а воду лучше приносить свою, чем использовать кулер.Кроме того, Болибок напомнил, что на кулерах, в которых кнопка нажимается стаканом, в том числе из которого уже пили, могут остаться следы слюны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Врач рассказал, как уберечься от заражения коронавирусом в фитнес-клубе

10:40 08.01.2021 (обновлено: 12:57 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевФитнес-клуб
Фитнес-клуб - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, на что нужно обратить внимание во время посещения фитнес-клуба, чтобы избежать заражения коронавирусом.
Он предложил убедиться в наличии в помещении рециркуляров — приборов, которые пропускают воздух через себя и обеззараживают его. Это, как напомнил Болибок, основное требование Роспотребнадзора.
Также важно и то, как регулярно проводится уборка.
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"То есть если стоит легкий запах хлорки и других дезинфицирующих средств, то это хорошо, это говорит о том, что они соблюдают тот санитарный минимум, который требуется", — пояснил он.
Число людей, занимающихся в зале одновременно, должно быть ограничено, а во время занятий они все обязаны носить маску. При этом маску лучше выбирать трикотажную. Маска на занятиях необходима, так у человека будет усиленное дыхание, а также обильное выделение слизи и даже покашливание. Количество аэрозоля, которое выделяется при форсированном дыхании намного больше, чем при спокойном. Однако, по словам Болибока, следует отказаться от посещения душа в спортклубах, а воду лучше приносить свою, чем использовать кулер.
"Есть кулеры, когда вы стаканом нажимаете, есть кулеры, когда нажимаете кнопку. Персонал вряд ли там будет дезинфицировать", — отметил он.
Кроме того, Болибок напомнил, что на кулерах, в которых кнопка нажимается стаканом, в том числе из которого уже пили, могут остаться следы слюны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир БолибокКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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