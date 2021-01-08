Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/yaponiya-1592337085.html
Япония вновь обновила антирекорд по числу случаев COVID-19
Япония вновь обновила антирекорд по числу случаев COVID-19
Число новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки в Японии превысило 7,8 тысячи человек, что стало новым "антирекордом" с начала эпидемии, передает... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T17:16
2021-01-08T17:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
канагава
япония
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738036_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf241997ffa3627314a04621d7baecdb.jpg
ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки в Японии превысило 7,8 тысячи человек, что стало новым "антирекордом" с начала эпидемии, передает телеканал NHK.Так, в пятницу COVID-19 подтвержден у не менее 7 882 человек. В частности, вирус был выявлен у 2 392 человек в Токио, что стало вторым по величине показателем. Резкий рост заражений отмечен также в префектурах Канагава (838), Осака (654), Сайтама (496), Тиба (455) и Аити (405).Обновлен также "антирекорд" по суточной смертности, в пятницу скончались 78 пациентов с коронавирусом.Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 275 595. Всего в стране скончались 3 976 пациентов с коронавирусом. Еще 826 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровели 214 396 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210108/koronavirus-1592307994.html
канагава
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570738036_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_04288d7883357ca4da7190fa3716af70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, канагава, япония, токио, в мире

Япония вновь обновила антирекорд по числу случаев COVID-19

17:16 08.01.2021
 
© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. Число новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки в Японии превысило 7,8 тысячи человек, что стало новым "антирекордом" с начала эпидемии, передает телеканал NHK.
Так, в пятницу COVID-19 подтвержден у не менее 7 882 человек. В частности, вирус был выявлен у 2 392 человек в Токио, что стало вторым по величине показателем. Резкий рост заражений отмечен также в префектурах Канагава (838), Осака (654), Сайтама (496), Тиба (455) и Аити (405).
Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 11:18Распространение нового коронавируса
В России за сутки умерли 454 пациента с коронавирусом
Обновлен также "антирекорд" по суточной смертности, в пятницу скончались 78 пациентов с коронавирусом.
Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 275 595. Всего в стране скончались 3 976 пациентов с коронавирусом. Еще 826 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровели 214 396 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КанагаваЯпонияТокиоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Создатель Natura Siberica не собирался оставлять наследство детям
07:36Прокуратура начала проверку после схода лавины под Норильском
07:34КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения
07:33Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП
07:32Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском
07:30Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
Лента новостейМолния