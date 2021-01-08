В Британии начнут экстренную вакцинацию медиков от COVID-19
21:52 08.01.2021 (обновлено: 22:08 08.01.2021)
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Около трех миллионов медработников и соцработников будут экстренно провакцинированы от коронавируса в Англии из-за вызванной ростом заражений COVID-19 нехватки персонала в больницах и домах престарелых, говорится в письме руководства Национальной системы здравоохранения (NHS).
В пятницу минздрав Соединенного Королевства сообщил, что за сутки в стране коронавирусом заразились 68 053 человека, скончались 1325 человек. Это рекорд с начала пандемии в Британии весной 2020 года. При этом нехватка персонала в больницах из-за болезни или самоизоляции медиков увеличилась до 8-12% при обычном уровне в 4%. NHS заявляет, что в настоящее время работает в самых напряженных условиях за всю историю.
"Вам сейчас незамедлительно требуется провести вакцинацию работающих "на передовой" медиков и соцработников, обеспечить максимальный уровень вакцинации, а также своевременный и справедливый доступ к вакцине во всех группах сотрудников. Настало время провакцинировать медиков и соцработников в приоритетном порядке, определенном Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации", - говорится в письме руководства NHS, направленном региональным подразделениям.
Ранее планировалось, что все медики и соцработники получат вакцину после пациентов домов престарелых и людей старше 80 лет, вакцинация которых проводится в настоящее время. Некоторые медработники уже были провакцинированы, однако об экстренной массовой эвакуации говорится впервые.
Вакцины от Pfizer/BioNTech или разработки Astra Zeneca и Оксфордского университета получат, по оценками NHS, около трех миллионов специалистов. Первым прививку сделают врачам, работающим с пациентами с COVID, в приемных отделениях скорой помощи, а также в отделениях, где были отмечены случаи заражений коронавирусом. Провакцинировать данную группу планируется к середине февраля, первые прививки будут сделаны в середине января.
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