https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592352901.html

В Британии начнут экстренную вакцинацию медиков от COVID-19

В Британии начнут экстренную вакцинацию медиков от COVID-19

Около трех миллионов медработников и соцработников будут экстренно провакцинированы от коронавируса в Англии из-за вызванной ростом заражений COVID-19 нехватки... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T21:52

2021-01-08T21:52

2021-01-08T22:08

оксфордский университет

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

в мире

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ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Около трех миллионов медработников и соцработников будут экстренно провакцинированы от коронавируса в Англии из-за вызванной ростом заражений COVID-19 нехватки персонала в больницах и домах престарелых, говорится в письме руководства Национальной системы здравоохранения (NHS).В пятницу минздрав Соединенного Королевства сообщил, что за сутки в стране коронавирусом заразились 68 053 человека, скончались 1325 человек. Это рекорд с начала пандемии в Британии весной 2020 года. При этом нехватка персонала в больницах из-за болезни или самоизоляции медиков увеличилась до 8-12% при обычном уровне в 4%. NHS заявляет, что в настоящее время работает в самых напряженных условиях за всю историю.Ранее планировалось, что все медики и соцработники получат вакцину после пациентов домов престарелых и людей старше 80 лет, вакцинация которых проводится в настоящее время. Некоторые медработники уже были провакцинированы, однако об экстренной массовой эвакуации говорится впервые.Вакцины от Pfizer/BioNTech или разработки Astra Zeneca и Оксфордского университета получат, по оценками NHS, около трех миллионов специалистов. Первым прививку сделают врачам, работающим с пациентами с COVID, в приемных отделениях скорой помощи, а также в отделениях, где были отмечены случаи заражений коронавирусом. Провакцинировать данную группу планируется к середине февраля, первые прививки будут сделаны в середине января. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксфордский университет, коронавирус covid-19, англия, в мире