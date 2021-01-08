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В Британии начнут экстренную вакцинацию медиков от COVID-19
В Британии начнут экстренную вакцинацию медиков от COVID-19
Около трех миллионов медработников и соцработников будут экстренно провакцинированы от коронавируса в Англии из-за вызванной ростом заражений COVID-19 нехватки... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T21:52
2021-01-08T22:08
оксфордский университет
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
в мире
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ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Около трех миллионов медработников и соцработников будут экстренно провакцинированы от коронавируса в Англии из-за вызванной ростом заражений COVID-19 нехватки персонала в больницах и домах престарелых, говорится в письме руководства Национальной системы здравоохранения (NHS).В пятницу минздрав Соединенного Королевства сообщил, что за сутки в стране коронавирусом заразились 68 053 человека, скончались 1325 человек. Это рекорд с начала пандемии в Британии весной 2020 года. При этом нехватка персонала в больницах из-за болезни или самоизоляции медиков увеличилась до 8-12% при обычном уровне в 4%. NHS заявляет, что в настоящее время работает в самых напряженных условиях за всю историю.Ранее планировалось, что все медики и соцработники получат вакцину после пациентов домов престарелых и людей старше 80 лет, вакцинация которых проводится в настоящее время. Некоторые медработники уже были провакцинированы, однако об экстренной массовой эвакуации говорится впервые.Вакцины от Pfizer/BioNTech или разработки Astra Zeneca и Оксфордского университета получат, по оценками NHS, около трех миллионов специалистов. Первым прививку сделают врачам, работающим с пациентами с COVID, в приемных отделениях скорой помощи, а также в отделениях, где были отмечены случаи заражений коронавирусом. Провакцинировать данную группу планируется к середине февраля, первые прививки будут сделаны в середине января. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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оксфордский университет, коронавирус covid-19, англия, в мире

В Британии начнут экстренную вакцинацию медиков от COVID-19

21:52 08.01.2021 (обновлено: 22:08 08.01.2021)
 
© REUTERS / Peter NichollsМедицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании
Медицинские работники во время тестирования водителей на коронавирус в Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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ЛОНДОН, 8 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Около трех миллионов медработников и соцработников будут экстренно провакцинированы от коронавируса в Англии из-за вызванной ростом заражений COVID-19 нехватки персонала в больницах и домах престарелых, говорится в письме руководства Национальной системы здравоохранения (NHS).
В пятницу минздрав Соединенного Королевства сообщил, что за сутки в стране коронавирусом заразились 68 053 человека, скончались 1325 человек. Это рекорд с начала пандемии в Британии весной 2020 года. При этом нехватка персонала в больницах из-за болезни или самоизоляции медиков увеличилась до 8-12% при обычном уровне в 4%. NHS заявляет, что в настоящее время работает в самых напряженных условиях за всю историю.

"Вам сейчас незамедлительно требуется провести вакцинацию работающих "на передовой" медиков и соцработников, обеспечить максимальный уровень вакцинации, а также своевременный и справедливый доступ к вакцине во всех группах сотрудников. Настало время провакцинировать медиков и соцработников в приоритетном порядке, определенном Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации", - говорится в письме руководства NHS, направленном региональным подразделениям.

Ранее планировалось, что все медики и соцработники получат вакцину после пациентов домов престарелых и людей старше 80 лет, вакцинация которых проводится в настоящее время. Некоторые медработники уже были провакцинированы, однако об экстренной массовой эвакуации говорится впервые.
Вакцины от Pfizer/BioNTech или разработки Astra Zeneca и Оксфордского университета получат, по оценками NHS, около трех миллионов специалистов. Первым прививку сделают врачам, работающим с пациентами с COVID, в приемных отделениях скорой помощи, а также в отделениях, где были отмечены случаи заражений коронавирусом. Провакцинировать данную группу планируется к середине февраля, первые прививки будут сделаны в середине января.
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23 апреля 2020, 10:43Инфографика
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаОксфордский университетКоронавирус COVID-19АнглияВ мире
 
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