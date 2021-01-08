Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592326438.html
СМИ: На Украине завели дело о "тайной вакцинации" чиновников
СМИ: На Украине завели дело о "тайной вакцинации" чиновников
Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о "тайной вакцинации" чиновников от COVID-19, передает издание "Страна.UA". РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T15:03
2021-01-08T15:39
распространение нового коронавируса
максим степанов
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589700286_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_b327368e80e29dd5ce593b5f2485e2ae.jpg
КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о "тайной вакцинации" чиновников от COVID-19, передает издание "Страна.UA".Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады, бизнесменов и топ-чиновников "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, заплатив за два укола до трех тысяч евро, притом что официально на Украину ни одна вакцина не завозится.Депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о "тайной вакцинации". Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что поручил Минздраву и МВД проверить опубликованную в СМИ информацию. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Служба безопасности Украины и полиция проверят информацию о ввозе контрабандной вакцины в страну.По его данным, сейчас следователи собирают информацию по данному вопросу, опрашивают свидетелей.В середине декабря Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее Минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/myasnikov-1592317982.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/sputnik-v-1592315941.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589700286_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bbd0e2fd003d11d9b01e9c6b4d9ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим степанов, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

СМИ: На Украине завели дело о "тайной вакцинации" чиновников

15:03 08.01.2021 (обновлено: 15:39 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о "тайной вакцинации" чиновников от COVID-19, передает издание "Страна.UA".
Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады, бизнесменов и топ-чиновников "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, заплатив за два укола до трех тысяч евро, притом что официально на Украину ни одна вакцина не завозится.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 13:13
"Кушайте свою гречку!" Мясников сыронизировал насчет карантина на Украине
Депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о "тайной вакцинации". Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что поручил Минздраву и МВД проверить опубликованную в СМИ информацию. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Служба безопасности Украины и полиция проверят информацию о ввозе контрабандной вакцины в страну.

"На публикации <…> о тайной вакцинации от коронавируса в Киеве по астрономическим ценам отреагировало Государственное бюро расследований. Ведомство начало расследование нелегальной вакцинации препаратом BioNTech/Pfizer", — пишет издание.

По его данным, сейчас следователи собирают информацию по данному вопросу, опрашивают свидетелей.
В середине декабря Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее Минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
Вчера, 12:44
Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию "Спутника V"
 
Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Создатель Natura Siberica не собирался оставлять наследство детям
07:36Прокуратура начала проверку после схода лавины под Норильском
07:34КНДР заявила, что Сеул должен заслужить шанс "начать заново" отношения
07:33Названы четыре ошибки, способные убить автомобиль с АКПП
07:32Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины под Норильском
07:30Эксперты составили рейтинг эффективности российских сенаторов
07:22Трамп "пришел в ярость" после блокировки аккаунта в Twitter, сообщило СМИ
07:08Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
06:31При пожаре в индийской больнице погибли по меньшей мере десять детей
06:08В Минобороны рассказали о планах по перевооружению ВКС в 2021 году
06:04Twitter заморозил аккаунт предвыборного штаба Трампа
05:59В результате схода лавины под Норильском пострадали два человека
05:50Штаб Трампа опубликовал изображение логотипа Twitter c серпом и молотом
05:38Звезда "Уральских пельменей" устроился работать на парковку
05:26Следователи завели дело после гибели туристки под лавиной в Норильске
05:08У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:06Миротворцы помогли 48 тысячам беженцев вернуться в свои дома в Карабахе
04:44"Нас не заставишь замолчать!" Трамп прокомментировал блокировку в Twitter
04:26В США опровергли заявления о новом штамме коронавируса
04:09На месте схода лавины в Норильске обнаружили тело женщины
Лента новостейМолния