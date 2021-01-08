https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592326438.html

СМИ: На Украине завели дело о "тайной вакцинации" чиновников

СМИ: На Украине завели дело о "тайной вакцинации" чиновников

Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о "тайной вакцинации" чиновников от COVID-19, передает издание "Страна.UA". РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T15:03

2021-01-08T15:03

2021-01-08T15:39

распространение нового коронавируса

максим степанов

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о "тайной вакцинации" чиновников от COVID-19, передает издание "Страна.UA".Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады, бизнесменов и топ-чиновников "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса, заплатив за два укола до трех тысяч евро, притом что официально на Украину ни одна вакцина не завозится.Депутат Рады от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг информацию о "тайной вакцинации". Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что поручил Минздраву и МВД проверить опубликованную в СМИ информацию. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе контрабандной вакцины от COVID-19. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Служба безопасности Украины и полиция проверят информацию о ввозе контрабандной вакцины в страну.По его данным, сейчас следователи собирают информацию по данному вопросу, опрашивают свидетелей.В середине декабря Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее Минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/myasnikov-1592317982.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/sputnik-v-1592315941.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим степанов, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире