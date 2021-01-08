В РПЦ призвали прививаться от коронавируса
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Вакцинация - самое действенное средство в борьбе с эпидемией, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
"Считаю, что вакцина от коронавируса - это самое на сегодня действенное средство против страшной пандемии, которая нас постигла. И я считаю, что чем быстрее и чем большее количество людей удастся привить, тем быстрее мы победим эту страшную напасть. Я думаю, что альтернативы тем вакцинам, которые у нас существуют, на данный момент нет. Поэтому рекомендую всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса", - сказал митрополит Иларион.
По его словам, сам он сделал прививку еще в августе.
Также иерарх призвал к международному сотрудничеству в вопросах разработки и поставки вакцин, поскольку "обмен вакцинами - это веление времени", отметив, что есть страны, которые не примут российскую вакцину по политическим соображениям.
"Мне кажется, взаимодействие между странами должно быть более плотным и более ощутимым, потому что речь идет о спасении жизней людей", - заключил митрополит Иларион.
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