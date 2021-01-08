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https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592284470.html
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса
Вакцинация - самое действенное средство в борьбе с эпидемией, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше, заявил глава отдела внешних церковных... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T00:39
2021-01-08T00:39
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
митрополит волоколамский иларион
здоровье
москва
общество
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Вакцинация - самое действенное средство в борьбе с эпидемией, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сам он сделал прививку еще в августе.Также иерарх призвал к международному сотрудничеству в вопросах разработки и поставки вакцин, поскольку "обмен вакцинами - это веление времени", отметив, что есть страны, которые не примут российскую вакцину по политическим соображениям."Мне кажется, взаимодействие между странами должно быть более плотным и более ощутимым, потому что речь идет о спасении жизней людей", - заключил митрополит Иларион.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, митрополит волоколамский иларион, здоровье, москва, общество

В РПЦ призвали прививаться от коронавируса

00:39 08.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Вакцинация - самое действенное средство в борьбе с эпидемией, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
"Считаю, что вакцина от коронавируса - это самое на сегодня действенное средство против страшной пандемии, которая нас постигла. И я считаю, что чем быстрее и чем большее количество людей удастся привить, тем быстрее мы победим эту страшную напасть. Я думаю, что альтернативы тем вакцинам, которые у нас существуют, на данный момент нет. Поэтому рекомендую всем, кто может, у кого нет противопоказаний, привиться от коронавируса", - сказал митрополит Иларион.
По его словам, сам он сделал прививку еще в августе.
Также иерарх призвал к международному сотрудничеству в вопросах разработки и поставки вакцин, поскольку "обмен вакцинами - это веление времени", отметив, что есть страны, которые не примут российскую вакцину по политическим соображениям.
"Мне кажется, взаимодействие между странами должно быть более плотным и более ощутимым, потому что речь идет о спасении жизней людей", - заключил митрополит Иларион.
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Вчера, 21:26Распространение нового коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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