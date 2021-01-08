https://ria.ru/20210108/vaktsinatsiya-1592284470.html

В РПЦ призвали прививаться от коронавируса

В РПЦ призвали прививаться от коронавируса

Вакцинация - самое действенное средство в борьбе с эпидемией, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше, заявил глава отдела внешних церковных... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T00:39

2021-01-08T00:39

2021-01-08T00:39

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

митрополит волоколамский иларион

здоровье

москва

общество

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Вакцинация - самое действенное средство в борьбе с эпидемией, поэтому чем больше людей используют вакцину, тем лучше, заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сам он сделал прививку еще в августе.Также иерарх призвал к международному сотрудничеству в вопросах разработки и поставки вакцин, поскольку "обмен вакцинами - это веление времени", отметив, что есть страны, которые не примут российскую вакцину по политическим соображениям."Мне кажется, взаимодействие между странами должно быть более плотным и более ощутимым, потому что речь идет о спасении жизней людей", - заключил митрополит Иларион.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210107/covid-1592277684.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, митрополит волоколамский иларион, здоровье, москва, общество