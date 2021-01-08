https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592335473.html

Вакцина немецкой компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ

Вакцина немецкой компании IDT Biologika показала низкий иммунный ответ

Первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса немецкой биофармацевтической компании IDT Biologika и Немецкого центра исследований инфекций (DZIF) РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T16:53

2021-01-08T16:53

2021-01-08T16:53

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса немецкой биофармацевтической компании IDT Biologika и Немецкого центра исследований инфекций (DZIF) показал низкий иммунный ответ среди испытуемых, сообщает Университетская клиника Гамбург-Эппендорф, в которой проходили исследования.В октябре разработчики получили разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса в Германии. Предполагалось, что вторая фаза клинических исследований стала бы более масштабной и включала бы пожилых волонтеров.Испытания вакцины прошли на 30 участниках, сообщает клиника."Вакцина безопасна и хорошо переносится при низком уровне побочных эффектов, однако, в соответствии с предварительными результатами, иммунный ответ оказался ниже ожидаемого. Как только будут установлены причины, клинические испытания должны продолжиться", - говорится в заявлении.Отмечается, что вторая фаза исследования, запланированная на начало года, теперь откладывается.Разрабатываемая векторная вакцина против вируса сделана на основе модифицированного и обезвреженного вируса натуральной оспы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

германия

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2021

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коронавирус covid-19, германия, в мире