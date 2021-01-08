Премьер Украины попросил ЕК помочь получить вакцину от COVID-19
16:44 08.01.2021 (обновлено: 16:56 08.01.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь Киеву с получением вакцины от коронавируса, сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Куришко.
В середине декабря президент страны Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае, в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с глобальной инициативой COVAX на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
"Действительно, премьер-министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с официальным письмом относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации. Речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX", - цитирует Куришко издание "Европейская правда".
Ранее харьковская компания "Биолек" сообщила, что подала документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что компания подала заявку на регистрацию российской вакцины. Однако добавил, что уверен, что минздрав способен обеспечить страну вакцинами "ведущих мировых производителей".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек (5676 за минувшие сутки); выздоровели 778 345 человек; летальных случаев - 19 588; проведено 5 733 555 ПЦР-тестов.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. К механизму COVAX уже присоединились 184 страны.
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