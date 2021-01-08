https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592313646.html

Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T12:19

2021-01-08T12:19

2021-01-08T21:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

украина

в мире

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КИЕВ, 8 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"."Биолек" сообщала, что подала документы на регистрацию 31 декабря."Компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка <…> Далее они должны подать еще регистрационную форму, должны подать досье. В этом досье четко должна быть отображена безопасность этой вакцины, результаты первой фазы клинических испытаний, второй, третьей — все это должно отображаться в досье. Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцины", — сказал Степанов.Он добавил, что вокруг "Спутника V" много "большой политики"."Россия всегда использовала любую возможность в этой гибридной войне, и сейчас это не исключение, но мне кажется, что все-таки здоровье украинцев не может быть поводом для информационных войн, которые распространяются вокруг этой вакцины", — считает министр.При этом он выразил уверенность, что Минздрав способен обеспечить Украину вакцинами "ведущих мировых производителей".Тем не менее украинские власти уже не раз заявляли, что не будут покупать российскую вакцину. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" гибридным оружием России против Украины, а президент Владимир Зеленский заявлял, что больше доверяет Евросоюзу, пообещавшему Украине "настоящую вакцину". Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук назвал отказ властей Украины от российской вакцины преступлением против украинцев.Сообщалось также, что Киев заключил контракт на поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech, а также рассчитывает получить еще 16 миллионов доз в рамках механизма COVAX.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589017384.html

https://ria.ru/20210103/vaktsina-1591862446.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, украина, в мире