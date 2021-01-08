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https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592311008.html
Хаменеи запретил ввозить вакцины от COVID-19 из Великобритании и США
Хаменеи запретил ввозить вакцины от COVID-19 из Великобритании и США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США. РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T11:45
2021-01-08T12:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
иран
сша
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ТЕГЕРАН, 8 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США.Он отметил, что та же ситуация с Великобританией, сославшись на высокую статистику смертности от COVID-19. "К ним нет доверия. В некоторых случаях они хотят испытать вакцину на других, посмотреть, действует она или нет", - добавил Хаменеи, отметив, что также без оптимизма смотрит и на Францию.При этом, по словам верховного лидера Ирана, если в других странах будет вакцина, которой можно доверять, то проблем с ее приобретением нет.Иран в настоящий момент занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19. Как отмечал в комментарии РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной, еще две-три планируется создать к лету. Он отмечал, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам.Иранский минздрав также сообщал РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа, а источник в посольстве Исламской Республики в Москве отмечал, что заместители министров здравоохранения Ирана и России скоро проведут встречу, обсудят сотрудничество по вакцине от COVID-19.Появлялись также сообщения о том, что Иран намерен приобрести китайскую вакцину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, иран, сша

Хаменеи запретил ввозить вакцины от COVID-19 из Великобритании и США

11:45 08.01.2021 (обновлено: 12:09 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ТЕГЕРАН, 8 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США.
"Второй момент, связанный с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин – запрещен. Если бы американцам удалось создать вакцину, не было бы такой позорной ситуации с коронавирусом", - сказал он в ходе телевыступления.
Он отметил, что та же ситуация с Великобританией, сославшись на высокую статистику смертности от COVID-19. "К ним нет доверия. В некоторых случаях они хотят испытать вакцину на других, посмотреть, действует она или нет", - добавил Хаменеи, отметив, что также без оптимизма смотрит и на Францию.
При этом, по словам верховного лидера Ирана, если в других странах будет вакцина, которой можно доверять, то проблем с ее приобретением нет.
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Иран в настоящий момент занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19. Как отмечал в комментарии РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной, еще две-три планируется создать к лету. Он отмечал, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.
Первая вакцина "Ково-Иран" уже была введена добровольцам.
Иранский минздрав также сообщал РИА Новости, что Тегеран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа, а источник в посольстве Исламской Республики в Москве отмечал, что заместители министров здравоохранения Ирана и России скоро проведут встречу, обсудят сотрудничество по вакцине от COVID-19.
Появлялись также сообщения о том, что Иран намерен приобрести китайскую вакцину.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияИранСША
 
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