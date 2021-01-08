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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210108/uvolneniya-1592291204.html
Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Пять сотрудников Федерального управления гражданской авиации США (FAA) увольняются в связи с нападением протестующих на вашингтонский Капитолий, передает... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T03:56
2021-01-08T03:56
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
faa
дональд трамп
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пять сотрудников Федерального управления гражданской авиации США (FAA) увольняются в связи с нападением протестующих на вашингтонский Капитолий, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу аппарата ведомства Анджелу Стабблфилд.В электронном письме Стабблфилд говорится, что в отставку подали все пять некарьерных сотрудников FAA, назначенных президентом Дональдом Трампом. "Учитывая серьезность вчерашних событий, это не требует объяснений. Как все из нас, они возмущены вопиющей&nbsp; атакой на один из священных институтов американской демократии", - сказала она.В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
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капитолий, faa, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире

Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков

03:56 08.01.2021
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Пять сотрудников Федерального управления гражданской авиации США (FAA) увольняются в связи с нападением протестующих на вашингтонский Капитолий, передает агентство Рейтер со ссылкой на главу аппарата ведомства Анджелу Стабблфилд.
В электронном письме Стабблфилд говорится, что в отставку подали все пять некарьерных сотрудников FAA, назначенных президентом Дональдом Трампом. "Учитывая серьезность вчерашних событий, это не требует объяснений. Как все из нас, они возмущены вопиющей  атакой на один из священных институтов американской демократии", - сказала она.
В среду сторонники действующего президента США вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийFAAДональд ТрампДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
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