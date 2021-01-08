https://ria.ru/20210108/ukraina-1592295532.html

На Украине начал действовать строгий двухнедельный карантин

На Украине начал действовать строгий двухнедельный карантин

На Украине с 8 января начинает действовать жесткий карантин из-за опасности распространения COVID-19. РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T07:47

2021-01-08T07:47

2021-01-08T10:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

донбасс

верховная рада украины

воз

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. На Украине с 8 января начинает действовать жесткий карантин из-за опасности распространения COVID-19.Направленные на сокращение вдвое числа зараженных коронавирусной инфекцией ограничения будут действовать до 24 января.Кроме того, правительство Украины продлило до 28 февраля общенациональный карантин, а также режим ЧС. Эти меры ранее действовали до конца минувшего года.ВОЗ раскритиковала меры официального Киева. Утверждается, что решение правительства может негативно сказаться на благосостоянии украинцев, а также их доступе к медицине и обучению.Эксперты, в свою очередь, выразили уверенность, что жесткий локдаун не приведет к критическим негативным последствиям для украинской экономики. Аналитики также считают, что удар по малому и среднему бизнесу будет не таким сильным, каким он мог быть в декабре, однако не исключается возможное усиление протестных настроений среди граждан.ОграниченияВводимые ограничения предусматривают закрытие школ и вузов, однако работа детских садов продолжится. Запрещается проведение массовые мероприятия. Кроме того, под ограничения попала работа любых рынков.Под полный запрет попадает также и работа развлекательных заведений, учреждений культуры. Торгово-развлекательным центрам не разрешается принимать посетителей, кроме тех, кто желает приобрести товары первой необходимости: продукты питания, лекарственные препараты, средства гигиены, связи, ветеринарные препараты и корм для животных, а также топливо. Кафе, бары и рестораны продолжат работу, но только в режиме "на вынос", однако рестораны в гостиницах попадают под ограничения.Во время карантина разрешается работа банков, почты, СТО, ветеринарных клиник, АЗС и гостиниц. Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи клиентов, без ожидания посетителей внутри. Не запрещается и работа, связанная с производством фильмов.Официальный Киев решил не останавливать во время жесткого карантина работу общественного транспорта и международного транспортного сообщения. В штатном режиме продолжат работать и контрольно-пропускные пункты в Донбассе.Тайное вакцинированиеРанее в украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Верховной рады и украинских бизнесменов, в том числе Михаил Радуцкий, и топ-чиновники "тайно вакцинировались" препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавирусной инфекции, заплатив за два укола до трех тысяч евро, при том, что официально на Украину ни одна вакцина не завозится.Депутат Рады от правящей фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий, возглавляющий парламентский комитет по вопросам здравоохранения, опроверг сведения о "тайной вакцинации" от коронавирусной инфекции. Парламентарий назвал сообщения СМИ "бредом".Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам проверить сообщения о якобы контрабандном ввозе вакцине от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/vaktsina-1592287911.html

https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592087268.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/zdorove-1592071383.html

https://ria.ru/20210104/ukraina-1591939990.html

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коронавирус covid-19, донбасс, верховная рада украины, воз, владимир зеленский, киев, украина, в мире