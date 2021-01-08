https://ria.ru/20210108/trump-1592288759.html
Многие советники начали избегать общения с Трампом, сообщило СМИ
Многие советники начали избегать общения с Трампом, сообщило СМИ
Круг общения президента США Дональда Трампа в Белом доме после беспорядков в Капитолии уменьшился до нескольких самых преданных сотрудников, передает агентство... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T02:11
2021-01-08T02:11
2021-01-08T02:11
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капитолий
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Круг общения президента США Дональда Трампа в Белом доме после беспорядков в Капитолии уменьшился до нескольких самых преданных сотрудников, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре информированных источника.Как утверждает агентство, многие давние советники Трампа избегают общаться с ним после штурма здания конгресса, устроенного сторонниками президента.В результате окружение Трампа в Белом доме составляет "постоянно уменьшающаяся группа лоялистов", в которую входят помощники Дэн Скавино, Джон Макинти, Питер Наварро, спичрайтер Стивен Миллер и личный адвокат Руди Джулиани, сообщает агентство.В среду сторонники Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. От огнестрельного ранения погибла женщина, еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампа или его отстранению по поправке к конституции о недееспособности президента.
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руди джулиани, капитолий, дональд трамп, джо байден, москва, сша, в мире