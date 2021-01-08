https://ria.ru/20210108/sostoyanie-1592321208.html

На Камчатке оценили состояние ребенка, пострадавшего при обрушении льдины

На Камчатке оценили состояние ребенка, пострадавшего при обрушении льдины

Ребёнок, пострадавший во время обрушения льдины на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T13:51

2021-01-08T13:51

2021-01-08T13:51

елизовский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 янв - РИА Новости. Ребёнок, пострадавший во время обрушения льдины на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба краевого правительства.Ранее сообщалось, что в четверг на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, под завалами оказались люди. На место в оперативном порядке на вертолете вылетели медики и спасатели. Из-под завалов были извлечены четыре человека, один из них погиб, двое находились в удовлетворительном состоянии, ребёнок - в тяжёлом. Следователи проводят проверку.Также в больнице находится пострадавший в результате происшествия мужчина, у него были зафиксированы ушиб головного мозга и рваные раны головы. Он помещён в нейрохирургическом отделении больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.Кроме того, в краевую больницу по направлению из травмпункта обращалась еще одна пострадавшая. У женщины диагностированы ушибленные раны волосистой части головы. В госпитализации она не нуждалась, поэтому была направлена на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592129668.html

елизовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елизовский район, происшествия