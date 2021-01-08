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На Камчатке оценили состояние ребенка, пострадавшего при обрушении льдины
На Камчатке оценили состояние ребенка, пострадавшего при обрушении льдины
Ребёнок, пострадавший во время обрушения льдины на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:51
2021-01-08T13:51
елизовский район
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 янв - РИА Новости. Ребёнок, пострадавший во время обрушения льдины на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба краевого правительства.Ранее сообщалось, что в четверг на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, под завалами оказались люди. На место в оперативном порядке на вертолете вылетели медики и спасатели. Из-под завалов были извлечены четыре человека, один из них погиб, двое находились в удовлетворительном состоянии, ребёнок - в тяжёлом. Следователи проводят проверку.Также в больнице находится пострадавший в результате происшествия мужчина, у него были зафиксированы ушиб головного мозга и рваные раны головы. Он помещён в нейрохирургическом отделении больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.Кроме того, в краевую больницу по направлению из травмпункта обращалась еще одна пострадавшая. У женщины диагностированы ушибленные раны волосистой части головы. В госпитализации она не нуждалась, поэтому была направлена на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592129668.html
елизовский район
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елизовский район, происшествия

На Камчатке оценили состояние ребенка, пострадавшего при обрушении льдины

13:51 08.01.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпасатели работают у Вилючинского водопада в Камчатском крае, где обрушился лед
Спасатели работают у Вилючинского водопада в Камчатском крае, где обрушился лед - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 янв - РИА Новости. Ребёнок, пострадавший во время обрушения льдины на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее сообщалось, что в четверг на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, под завалами оказались люди. На место в оперативном порядке на вертолете вылетели медики и спасатели. Из-под завалов были извлечены четыре человека, один из них погиб, двое находились в удовлетворительном состоянии, ребёнок - в тяжёлом. Следователи проводят проверку.
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"У ребёнка были выявлены перелом позвоночника без повреждения спинного мозга и ушиб легкого. Мальчик был помещен в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенок находится в сознании, сознание ясное. Он получает необходимое лечение. Сейчас решается вопрос о переводе его из реанимации в отделение детской больницы", - приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по медицинской части камчатской краевой больницы имени Лукашевского Максима Артамонова.
Также в больнице находится пострадавший в результате происшествия мужчина, у него были зафиксированы ушиб головного мозга и рваные раны головы. Он помещён в нейрохирургическом отделении больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.
Кроме того, в краевую больницу по направлению из травмпункта обращалась еще одна пострадавшая. У женщины диагностированы ушибленные раны волосистой части головы. В госпитализации она не нуждалась, поэтому была направлена на амбулаторное лечение.
 
Елизовский районПроисшествия
 
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