https://ria.ru/20210108/sostoyanie-1592321208.html
На Камчатке оценили состояние ребенка, пострадавшего при обрушении льдины
На Камчатке оценили состояние ребенка, пострадавшего при обрушении льдины
Ребёнок, пострадавший во время обрушения льдины на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T13:51
2021-01-08T13:51
2021-01-08T13:51
елизовский район
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 янв - РИА Новости. Ребёнок, пострадавший во время обрушения льдины на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба краевого правительства.Ранее сообщалось, что в четверг на Вилючинском водопаде в Елизовском районе произошел обвал льда, под завалами оказались люди. На место в оперативном порядке на вертолете вылетели медики и спасатели. Из-под завалов были извлечены четыре человека, один из них погиб, двое находились в удовлетворительном состоянии, ребёнок - в тяжёлом. Следователи проводят проверку.Также в больнице находится пострадавший в результате происшествия мужчина, у него были зафиксированы ушиб головного мозга и рваные раны головы. Он помещён в нейрохирургическом отделении больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.Кроме того, в краевую больницу по направлению из травмпункта обращалась еще одна пострадавшая. У женщины диагностированы ушибленные раны волосистой части головы. В госпитализации она не нуждалась, поэтому была направлена на амбулаторное лечение.
https://ria.ru/20210106/kamchatka-1592129668.html
елизовский район
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РИА Новости
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РИА Новости
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елизовский район, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 янв - РИА Новости. Ребёнок, пострадавший во время обрушения льдины на Вилючинском водопаде на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее сообщалось, что в четверг на Вилючинском водопаде в Елизовском районе
произошел обвал льда, под завалами оказались люди. На место в оперативном порядке на вертолете вылетели медики и спасатели. Из-под завалов были извлечены четыре человека, один из них погиб, двое находились в удовлетворительном состоянии, ребёнок - в тяжёлом. Следователи проводят проверку.
"У ребёнка были выявлены перелом позвоночника без повреждения спинного мозга и ушиб легкого. Мальчик был помещен в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенок находится в сознании, сознание ясное. Он получает необходимое лечение. Сейчас решается вопрос о переводе его из реанимации в отделение детской больницы", - приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по медицинской части камчатской краевой больницы имени Лукашевского Максима Артамонова.
Также в больнице находится пострадавший в результате происшествия мужчина, у него были зафиксированы ушиб головного мозга и рваные раны головы. Он помещён в нейрохирургическом отделении больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.
Кроме того, в краевую больницу по направлению из травмпункта обращалась еще одна пострадавшая. У женщины диагностированы ушибленные раны волосистой части головы. В госпитализации она не нуждалась, поэтому была направлена на амбулаторное лечение.